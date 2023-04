Pogrom w Pińsku

Nie można jednak ukryć faktu, że gdy odrodzona Polska prowadziła wojnę z niemal wszystkimi sąsiadami, dochodziło do antyżydowskich wystąpień. Swoją rolę odgrywało przekonanie o „żydokomunie” działającej na rzecz bolszewików, co nie do końca było niezgodne z prawdą.

Czasami jednak Żydzi sami prowokowali los, jak 5 kwietnia 1919 r. w Pińsku, gdzie sprawcami masakry było regularne Wojsko