Ohydne praktyki

Obok takich działań było wiele przedsięwzięć podejmowanych przez okupacyjne władze niemieckie, które miały na celu wyniszczenie polskiego narodu, ale bardziej stopniowe. Niemcy starali się być pragmatyczni i tę zasadę wcielali w życie we właściwy im sposób. Było to odbieranie wszelkich rzeczy osobom zatrzymanym i zsyłanym do obozów zagłady i koncentracyjnych, zbieranie owłosienia, wyrywanie złotych zębów itp. Na wielką skalę osadzano w obozach polskie dzieci, w tym celu utworzyli dla