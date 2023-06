Zbrodnie zapominane

Niestety, to wszystko idzie w zapomnienie, a potomstwo i następstwo zbrodniarzy mają się dobrze i jeszcze mocno atakują!

Pierwsze dwa lata sowieckiej okupacji (1944–1946) to był horror dla Polaków. NKWD na terenach „Polski Ludowej” dokonało wówczas aresztowań ok. 50 tys. osób, a ok. 2 tys. zginęło wwalkach z tą formacją. Początkowo Sowieci tylko pomocniczo posługiwali się miejscowymi formacjami bezpieczeństwa, podlegającymi Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego (UB, KBW, MO iORMO), na większą skalę zaś posługiwali się „ludowym” wojskiem.