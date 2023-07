Janek i Zdzisio

Spędzali razem dużo czasu, razem bywali w knajpach, razem nawet wyjeżdżali. Święta oczywiście również spędzali wspólnie, czyli Maklakiewicz przychodził z wizytą do Himilsbachów i zostawał przez kilka dni.

Wspólnie angażowano ich także do filmów, uważni obserwatorzy dostrzegali jednak, że była to przyjaźń na zasadzie wzajemnego przyciągania się i odpychania. Bez wątpienia „miała bazę alkoholową”, co stwarzało jednak pewne problemy, gdyż pana Janka nie wpuszczano do wielu warszawskich lokali.