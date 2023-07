Z Niemcami czy przeciw nim?

Wizja ta w ich prezentacji wygląda obiecująco. Oto dalibyśmy kilkadziesiąt walecznych dywizji do walki z Sowietami (co miałoby ich ostatecznie pokonać), a w zamian za taki sojusz zyskalibyśmy bezkresne tereny na wschodzie. W takim rozumowaniu nie ma mowy o tym, czy Niemcy oddaliby nam za „zasługi” Pomorze, Wielkopolskę i Śląsk oraz Białostocczyznę, którą również przeznaczyli do zniemczenia już w pierwszym rzucie.