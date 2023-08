Komuniści w powstaniu

Argument? Przecież AL walczyła w powstaniu! A tak naprawdę jak to było? Stany AL w Warszawie były niewielkie i praktycznie bezbronne. Mówią o tym ich własne raporty z okresu okupacji. Ale według historiografii komunistycznej były to… tysiące ludzi (dochodząc do wielkości 5 tys.), dobrze uzbrojonych. Gdyby PRL trwał nadal, to dziś te wyliczenia wyniosłyby zapewne już 10 tys. albo i więcej.