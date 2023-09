Przygotowując jej premierę, kompozytor zadbał również o dodatkowe dochody, sprzedał bowiem firmie Gustawa Sennewalda prawo do druku fragmentów dzieła, za co zainkasował 200 rubli (5 tys. euro). Wprawdzie było to znacznie mniej niż za „Halkę”, ale „Flis” był operą jednoaktową. Moniuszko był zresztą z tej transakcji bardzo zadowolony i poinformował żonę mieszkającą jeszcze wówczas wraz z dziećmi w Wilnie, że przyśle 50 rubli „na mleko dla dzieci”. Potomkowie jednak musieli obejść się bez mleka, pieniądze bowiem „jakoś się rozeszły” i ostatecznie kompozytor nic nie wysłał do Wilna.