Choinka a sprawa polska

Tradycja pochodzi bowiem z Alzacji i związana jest z kulturą protestancką. Wielkim admiratorem choinki był Marcin Luter, dzięki czemu obyczaj ten przyjął się w ewangelickich częściach Niemiec. Do Polski przynieśli go osadnicy z Zachodu w czasach zaborów i początkowo zyskał popularność wyłącznie w miastach, ale z czasem trafił do domów w całym kraju.