Związek Jaszczurczy

Ponieważ została utworzona przez przedwojennych działaczy ONR, z powodu bezkompromisowego stosunku do komunizmu, jej historia sprowadza się głównie do inwektyw i fałszywych oskarżeń o wszystko, co najgorsze. O zdradę – kolaborację z Niemcami, mordowanie Żydów i… rozpętanie wojny domowej w podziemiu. Skoro brakuje racjonalnych, jednoznacznych argumentów, to pozostają inwektywy – w powszechnym użyciu od kilkudziesięciu lat!