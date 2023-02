Ma nawet 4,3 tysiąca lat. Odkryto najstarszą mumię w historii Egiptu

Pracujący w Egipcie archeolodzy dokonali przełomowego odkrycia. W pobliżu piramidy faraona Dżasera w Sakkarze odkryto prawdopodobnie najstarszą mumię w kraju. Mumia ma 4,3 tysiąca lat. Jest to pewien bogaty i wpływowy mężczyzna żyjący w czasach V dynastii (okres Starego Państwa; 2504-2323 p.n.e.).

Egipt wciąż kryje wiele tajemnic

Historia starożytnego Egiptu kryje wciąż bardzo wiele tajemnic. Od lat wokół ważnych w starożytności miejsc prowadzone są badania archeologiczne, które przybliżają nam dzieje tej niezwykłej cywilizacji. Wciąż jednak bardzo wiele przed nami. Każde odkrycie, nawet na pozór małej wagi, ma swoje znaczenie i pomaga historykom oraz archeologom budować dokładniejszy obraz całości.

W ostatnich dniach furorę w świecie naukowym zrobiła informacja na temat cyfrowego „otwarcia” sarkofagu Złotego Chłopca, który odnaleziono ponad 100 lat temu, w 1916 roku. Dzięki badaniu przeprowadzonemu przy pomocy tomografii komputerowej badacze dowiedzieli się, że chłopiec miał około 14-15 lat i zmarł z przyczyn naturalnych. Złożono go w dwóch trumnach. Wewnątrz znajduje się m.in. 49 amuletów. W ustach chłopca umieszczono ponadto złoty język, który, jak wierzyli Egipcjanie, miał pozwolić na komunikację zmarłego ze światem żywych.

Najstarsza mumia w dziejach Egiptu

W ostatnim czasie zespół 10 archeologów prowadził wykopaliska kilkaset metrów od piramidy Dżasera (zbudowana około 2650 roku p.n.e.) w miejscu nazywanym Gisr el-Mudir (Wielka Zagroda). Jest to jedna z najstarszych egipskich budowli, jaka przetrwała do dnia dzisiejszego. Do niedawna badacze nie mieli pewności, jaką funkcję owa budowla pełniła. Niedawno, 20 metrów pod budowlą, archeolodzy odkryli wielki grobowiec, którego wejście zamykał ważący około 5 ton głaz. Po wejściu do grobowca archeolodzy ujrzeli pokrytą złotem mumię.

Badania wykazały, że znaleziona mumia to żyjący w okresie Starego Państwa bogaty mężczyzna, niepochodzący jednak z rodziny królewskiej. Najprawdopodobniej nazywał się on Djed Sepsh i zmarł w wieku około 35 lat. Jego mumia ma około 4,3 tysiąca lat. Jest to najpewniej najstarsza mumia, jaką kiedykolwiek znaleziono.

– To najstarsza i najpiękniejsza mumia, jaką kiedykolwiek odnaleźliśmy. Była pokryta warstwami złota, na głowie miała opaskę, a na piersi drogocenną biżuterię. Wyposażenie sarkofagu każe nam przypuszczać, że był to niezwykle zamożny człowiek – mówił Zahi Hawass, były minister Kultury i Starożytności Egiptu, a zarazem jeden z czołowych egiptologów na świecie.

W podziemiach budowli Gisr el-Mudir archeolodzy odkryli jeszcze dwa inne grobowce, lecz na razie nie zdołali ich otworzyć. Oprócz nich w Wielkiej Zagrodzie natknięto się na liczne posągi i rzeźby z okresu Starego Państwa. Wyjątkowym artefaktem są ponadto znalezione tam tzw. Ślepe Wrota, czyli symboliczne drzwi, które oznaczały wejście do świata zmarłych. Ślepe Wrota były jednym z elementów wystroju grobowców w starożytnym Egipcie.

