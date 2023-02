Nowy gatunek pterozaura znaleziony. Jego małe rozmiary to tylko pozory?

Nowy gatunek pterozaura został odkryty w kamieniołomie wapienia w Bawarii. Naukowcy natknęli się tam na niemal kompletny szkielet małego stworzenia, jakiego wcześniej jeszcze nie widziano. Szczątki zwierzęcia należą do pterozaura z rodziny Ctenochasmatidae. Nowy gatunek pterozaura nazwano Balaenognathus maeuseri na cześć profesora Matthiasa Mäusera z Muzeum Historii Naturalnej w Bambergu, który pracował wcześniej podczas wykopalisk w kopalni.

Wyjątkowy pterozaur

Miejsce, gdzie znaleziono pterozaura, czyli Wyżyna Frankońska w Bawarii, od lat słynie jako stanowisko bogate w różnego rodzaju szczątki pterozaurów. Pierwszego odkrycia dokonano tam już XVIII wieku.

Znaleziony pterozaur był niewielkich rozmiarów. Jego specyfika tkwi jednak przede wszystkim w jego dziobie zawierającym niemal 500 małych zębów oraz prawdopodobnym sposobie życie, które przypomina raczej bardziej nam znane flamingi lub kaczki.

Prof. David Martill z University of Portsmouth’s School of the Environment, Geography and Geosciences mówił:

– Ten pterozaur miał zęby w górnej i dolnej szczęce, które są wzajemnym lustrzanym odbiciem. Istnieje inny pterozaur z większą ilością zębów, Pterodaustro z Argentyny, ale jego zęby są niesymetrycznie ułożone w szczękach. Dlatego nowy okaz bardzo różni się od innych znanych nam pterozaurów. (…) Szczęki tego pterozaura są naprawdę długie i wyłożone małymi drobnymi, haczykowatymi zębami, z maleńkimi przestrzeniami między nimi, jak w grzebieniu. Na końcu pyska tego pterozaura nie ma zębów, a długa szczęka jest zakrzywiona do góry. Co jeszcze bardziej niezwykłe, niektóre z zębów mają na końcu haczyk, którego nigdy wcześniej nie widzieliśmy u pterozaura. Prawdopodobnie służyły one do łapania krewetek, którymi zwierz się żywił

Gad żył około 152-157 milionów lat temu. Rozpiętość jego skrzydeł wynosiła około 1 metra. Można przypuszczać, że pterozaur ten zamieszkiwał płytkie wody i brzegi jezior. Odżywiał się podobnie, jak znane nam flamingi (choć te nie mają zębów, lecz blaszki zwane lamella). Dziób z setkami zębów służył mu do odsączania wody. Pokarm, na który polował to m.in. krewetki czy widłonogi.

*

Pterozaury to gady latające należące do rzędu archozauromorfów. Żyły od późnego triasu do końca kredy, czyli od 230 do 65,5 milionów lat temu. Były to pierwsze latające kręgowce i największe latające zwierzęta, jakie kiedykolwiek istniały. Wśród nich wyróżnia się około 120 gatunków. Niektóre pterozaury były rozmiaru niewielkich ptaków, jak wróbel czy sikora, zaś inne osiągały długość ciała do kilku metrów przy 12-metrowej rozpiętości skrzydeł.

