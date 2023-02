Kamienne narzędzia sprzed 3 milionów lat wykonał tajemniczy parantrop

Kamienne narzędzia, których wiek szacuje się na niemal 3 miliony lat, znaleziono w Kenii nad brzegiem Jeziora Wiktoria. Kamienne narzędzia związane były prawdopodobnie z kulturą olduwajską (preaszelską). Przedstawiciele tej kultury używali znalezionych narzędzi prawdopodobnie do obróbki mięsa m.in. żyjących wówczas przodków dzisiejszych hipopotamów.

Intrygujące odkrycie

Prace archeologiczne w Kenii nad Jeziorem Wiktoria (stanowiska Nyayanga) prowadzone są od 2015 roku. W miejscu tym dokonano już kilku bardzo ważnych odkryć. Znaleziono tam m.in. zęby trzonowe należące do praludzi z rodzaju parantropów (łac. Paranthropus; to zresztą najstarsze tego typu zęby, jakie kiedykolwiek znaleziono), a także kilkaset różnego rodzaju artefaktów oraz ponad 1700 kości.

Na tym stanowisku znaleziono ostatnio coś jeszcze. Były to kamienne narzędzia, które mają być może nawet 3 miliony lat. Przedmioty te niezwykle zaintrygowały archeologów, głównie dlatego, iż nie wiadomo, kto owe narzędzia mógł wykonać. Do tej pory powszechnym poglądem było, iż do zrobienia tego typu przedmiotów zdolni byli jedynie przedstawiciele z gatunku Homo.

Wiadomo jednak, że tych narzędzi nie wykonał Homo habilis żyjący od 2,5 do 1,7 miliona lat temu. Przypuszczalnie narzędzia zrobić mógł parantrop (łac. Paranthropus – „prawie człowiek”). Rodzaj ten zaliczany jest do potężnych australopiteków (mierzyły około 170 cm), sklasyfikowanych jako archaiczny typ człowiekowatych. Stanowiły one boczną gałąź australopiteków, która nie prowadziła do ewolucji w gatunek Homo.

Narzędzia z Nyayanga są intrygujące także dlatego, iż są one znacznie starsze od innych, znalezionych wcześniej narzędzi kultury olduwajskiej, a do tego znaleziono je znacznie dalej, niż poprzednie. Wcześniejsze artefakty pochodzą bowiem z terenu Etiopii, a więc z terenów leżących około 1300 kilometrów dalej, niż Nyayanga, a ich wiek szacowany jest na 2,6 miliona lat. Narzędzia z Kenii mają natomiast, zdaniem archeologów, przynajmniej 2,9 miliona lat.

Najpewniej narzędzia służyły praczłowiekowi do obróbki pożywienia, zarówno pochodzenia zwierzęcego, jak roślinnego. Znalezione w pobliżu narzędzi zwierzęce kości pozwalają z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, z jakimi zwierzętami ludzie ci mieli do czynienia i na jakie polowali. Okazało się, że większość kości należało do dużych zwierząt, takich jak hipopotamy i antylopy. Na kościach znaleziono ślady cięć oraz miażdżenia. Przy pomocy narzędzi odcinano kawałki mięsa oraz wydostawano z kości szpik. Biorąc pod uwagę, iż w tamtym czasie przodek człowieka nie znał jeszcze metody wzniecania ognia, która pojawiła się około 2 miliony lat temu, można przypuszczać, że za pomocą tychże narzędzi parantrop przyrządzał coś, co dzisiaj nazwalibyśmy... tatarem.

Czytaj też:

Jedzenie mięsa powiększyło mózg i pozwoliło ludziom podbić ZiemięCzytaj też:

Odkryto miejsce składania ofiar sprzed 2,5 tysiąca lat. Czy w ofierze składano także ludzi?Czytaj też:

Nowy gatunek pterozaura znaleziony. Jego małe rozmiary to tylko pozory?