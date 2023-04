Grobowiec z XII wieku odkryty w Chinach. Co ukrywa? Chińczycy zdradzają to po... 4 latach

W 2019 roku odkryto w Chinach grobowiec pochodzący z czasów dynastii Jin. Odkrycia dokonano w prowincji Shanxi w środkowych Chinach (w wiosce Dongfengshan, ponad 700 kilometrów od Pekinu) podczas prac nad budową rurociągu. Wykopaliska zostały przeprowadzone przez Instytut Archeologii Prowincji Shanxi.

Grobowiec należy do okresu znanego jako Wielki Jin trwającego od 1115 do 1234 roku. Dynastia ta powstała na terenach dzisiejszego Jilin i Heilongjiang, i została założona przez wodza plemienia Dżurdżenów, Agudę. Dynastia ta panowała na tym obszarze do czasu ekspansji Mongołów.

Tajemnice chińskiej historii

Grobowiec jest zbudowany w całości z niepomalowanej cegły, wyrzeźbionej tak misternie, że wydaje się być wykonany z drewna. Do komory głównej grobowca prowadzi wąski korytarz i schodkowe przejście. Wejście do środka zostało przed wiekami zapieczętowane.

Główna komora ma około 2x2 metry i wysokość 3,5 metra. Ośmiokątny dach zbudowany został z kilkunastu warstw cegieł; na jego szczycie znajduje się świetlik (otwór przez który wpada światło). Na każdej ścianie grobowca znajdują się wyszukane rzeźby. Na ścianie południowej znajdują się płaskorzeźby imitujące zakratowane okna. Na wschodniej i zachodniej widać rzeźby ukazujące okna, drzwi oraz kwiatowe wzory. Najciekawsza jest dla badaczy ściana północna. Wyrzeźbiono na niej bramę oraz mężczyznę i kobietę siedzących na rzeźbionych krzesłach za bogato zastawionym stołem. Wizerunki ukazują najpewniej małżeństwo, których ciała miały zostać złożone w grobowcu.

Postaci ukazane zostały bardzo dokładnie, z dbałością o detale. Widać, że mężczyzna ma brodę, a na sobie tunikę z paskiem wokół talii. Kobieta ubrana jest w dwurzędową suknię.

W komorze głównej grobowca znaleziono, co kluczowe, szczątki trzech osób – dwóch mężczyzn w wieku 50-60 lat i dziecka w wieku 6-8 lat.

Garnki i tablica

Na miejscu znaleziono także kilka innych przedmiotów: porcelanowe słoje, porcelanowe miski, lampę, gliniane garnki i szkliwioną misę. Archeolodzy są zdania, że dobytek, który znaleziono przy zmarłych nie „współgra” z bogactwem zdobień grobowca. Być może, na przestrzeni wieków, ktoś wykradł z grobowca wszystkie drogocenne rzeczy.

Badaczy zainteresował jednocześnie niezwykły „dokument” znaleziony w grobowcu. Jest to ceglana płyta, na której wyryto szczegóły dotyczące zakupu gruntu. Na tabliczce widnieją napisy takie jak „Gongcao” i „Mingchang”, co poprowadziło archeologów do wniosku, że grobowiec pochodzi z końca XII wieku (1190-1196 rok).

Mówiąc o odkryciu, Instytut Archeologii Prowincji Shanxi przekazał: „Wykopaliska tego grobowca wzbogaciły nasze zrozumienie dynastii Jin w południowym obszarze Shanxi. Świadectwo zakupu ziemi ma wyraźną datę, która stanowi dokładną podstawę do datowania innych grobowców z tego samego okresu”.

