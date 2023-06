Niespotykane znalezisko. Miecz mający 3 tys. lat zachował się niemal nienaruszony

Archeolodzy z niemieckiego Państwowego Urzędu Ochrony Zabytków ogłosili, że na terenie Bawarii, w miejscowości Nördlingen, dokonano niesamowitego odkrycia. Jest nim mający około 3 tysiące lat miecz. Najbardziej zadziwiające jest jednak to, że broń zachowała się w niemal nienaruszonym stanie.

Jak mówią badacze, większość artefaktów pochodzących z epoki brązu – znalezionych do tej pory w okolicy Nördlingen – pochodzi z kręgu kultur pól popielnicowych, która pojawiła się na tych ziemiach około 1300 roku p.n.e. Wyodrębniła się ona z poprzedniej kultury określanej jako krąg kultur mogiłowych. Społeczności należące do kręgu kultur pól popielnicowych odznaczali się różnymi, nieznanymi wcześniej umiejętnościami, jak obróbka metalu i produkcja broni i zbroi z metalu.

Taki skarb to rzadkość

Wyjątkowy miecz odkryty w Nördlingen został znaleziony w nieprzeszukanym dotąd kurhanie. W miejscu tym odkryto także inne przedmioty oraz szczątki kobiety, mężczyzny i dziecka. Już samo znalezienie nienaruszonego kurhanu w tej części Niemiec może uchodzić za sensację, gdyż właściwie wszystkie tego typu miejsca zostały splądrowane już w czasach starożytnych lub otwarte najpóźniej w XIX wieku.

Znaleziony miecz jest wykonany z brązu. Archeolodzy twierdzą, że jest on podobny do mieczy Rixheim typu D ze względu na solidną rękojeść, która jest ponadto bogato zdobiona. Miecz był używany, o czym świadczą ślady na ostrzu. Nie wiadomo jednak, czy była to broń ceremonialna, czy oznaczała ona wysoki status właściciela czy może była to po prostu „zwykła” broń służąca właścicielowi na co dzień.

Bawarscy archeolodzy podkreślają, że choć miecz i inne znaleziska muszą zostać jeszcze gruntowanie przebadane, już teraz można powiedzieć, że zarówno szczątki, jak przedmioty są „absolutnie wyjątkowe”, a stan, w jakim się znajdują (zwłaszcza miecz) to niezwykła rzadkość. Obecnie naukowcy zastanawiają się jeszcze, czy miecz został wykonany w okolicy, gdzie go odnaleziono, czy też został sprowadzony z dalszych terenów. Tego typu miecze znane są też z innych miejsc. Wiadomo, że istniały przynajmniej trzy ośrodki produkujące taką broń. Były to północne Niemcy, południowe Niemcy oraz tereny dzisiejszej Danii.

