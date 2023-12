TOP 10 archeologicznych odkryć w 2023 roku

Świetnie zachowany miecz czy grobowiec scytyjskiego wojownika – to tylko niektóre z licznych spektakularnych odkryć archeologów, które wzbogaciły naszą wiedzę o minionych wiekach.

Grobowiec Cerbera w Giugliano

Grobowiec Cerbera wziął swoją nazwę od fresków ukazujących właśnie mitycznego psa o trzech głowach. Grobowiec znajduje się w gminie Giugliano na terenie Kampanii we Włoszech. Cerber, według mitologii greckiej, strzegł wejścia do świata podziemnego i uniemożliwiał zmarłym wyjście na zewnątrz. Grobowiec jest w bardzo dobrym stanie, ma około 2 tysiące lat i pochodzi z czasów republikańskiego Rzymu. Odkryto go podczas prac przy modernizacji miejskiej sieci wodociągowej.

Miecz z epoki brązu

Miecz pochodzący z epoki brązu, mający około 3 tysiące lat, został odnaleziony przez archeologów w mieście Nördlingen w Bawarii. Artefakt zachował się w niemal nienaruszonym stanie. Wyjątkowy miecz odkryty został w nieprzeszukanym dotąd kurhanie. W miejscu tym odkryto także inne przedmioty oraz szczątki należące do kobiety, mężczyzny i dziecka. Już samo znalezienie nienaruszonego kurhanu w tej części Niemiec może uchodzić za sensację, gdyż właściwie wszystkie tego typu miejsca zostały splądrowane już w czasach starożytnych lub otwarte najpóźniej w XIX wieku.

Malowidła naskalne neandertalczyków

Badania przeprowadzone przez zespół naukowców pod kierownictwem Jean-Claude'a Marqueta z Uniwersytetu w Tours we Francji potwierdziły, że rysunki naskalne znalezione na ścianie jaskini we Francji zostały wykonane przez neandertalczyków. To najstarszy znany przykład tego rodzaju sztuki i kolejny dowód na to, gatunek Homo neanderthalensis był gatunkiem inteligentniejszym i posiadającym więcej umiejętności, niż niegdyś sądzono.

Układ Słoneczny w egipskiej świątyni

W świątyni Chnuma w egipskim mieście Esna archeolodzy odkryli reliefy i malowidła przedstawiające kilka planet i gwiazdozbiorów znaków zodiaku. Widać tam m.in. Jowisz, Saturn i Mars oraz gwiazdy i konstelacje, które wykorzystywano w czasach starożytnych do pomiaru czasu. Malowidła te mają około 2 tysiące lat.

Rzymskie forty na zdjęciach szpiegowskich

Odtajnienie zdjęć z lat 60. i 70. XX wieku, a więc z okresu zimnej wojny, pozwoliło zidentyfikować pozostałości niemal 400 rzymskich, starożytnych twierdz. Rzymskie forty, które badacze zidentyfikowali na fotografiach, znajdują się na terenie dzisiejszej Syrii i Iraku. Umiejscowienie twierdz przeczy tezie, jakoby stały one na straży wschodniej granicy państwa rzymskiego. Budowano je bowiem nie tylko w osi północ-południe, lecz przede wszystkim w osi wschód-zachód, co wskazuje, że nie stanowiły one bariery, lecz wyznaczały raczej trakt handlowy. Stacjonujący w twierdzach żołnierze mieli za zadanie nie tylko bronić granic, lecz zapewne przede wszystkim nadzorować i ochraniać podróżnych oraz karawany.

Wizerunki ludzi z kultury Tartessos

W Casas del Turuñuelo w Hiszpanii odkryto płaskorzeźby ukazujące ludzkie głowy. Wykonali je przedstawiciele tajemniczej kultury Tartessos. Są to pierwsze ludzkie wizerunki z tego kręgu kulturowego. Do dzisiaj nie wiadomo wiele o jego przedstawicielach, zwyczajach i wierzeniach. Do niedawna sądzono nawet, że nie wykonywali oni ludzkich podobizn. Figurki wykonane zostały w V wieku p.n.e.

Teatr Nerona

Do niedawna informacje na temat Teatru Nerona (Theatrum Neronis), gdzie cesarz trenował swoje występy, znane były jedynie z prac historyków tj. Pliniusz Starszy, Tacyt czy Swetoniusz. To tam Neron miał odbywać próby przed występami w Teatrze Pompejusza, największym z rzymskich teatrów, powstałym w 55 roku p.n.e. Badania mające na celu znalezienie ruin Teatru Nerona prowadzono od 2020 roku. W lipcu 2023 roku badacze potwierdzili, że znalezione przez nich pozostałości to dawny Teatr Nerona. Miejsce to zlokalizowane jest na dziedzińcu istniejącego dziś renesansowego Palazzo Della Rovere.

Ukryte miasto Majów

Archeolodzy z meksykańskiego Narodowego Instytutu Antropologii i Historii ogłosili odkrycie nieznanego wcześniej miasta Majów w lasach rezerwatu ekologicznego Balamkú. Miasto zostało nazwane Ocomtún (co oznacza „kamienna kolumna”) ze względu na liczne cylindryczne kamienne kolumny, które odkryto na jego obszarze. Miasto zamieszkane było w latach (około) 600-800 n.e.

Ceremonialny miecz z Japonii

Mający 2,3 metra długości miecz odkryli archeolodzy japońskiego Centrum Badań nad Dobrami Kulturowymi w Nara. Potężny miecz został znaleziony podczas wykopalisk na kopcu grobowym Tomiomaruyama w mieście Nara w Japonii. Miecz ma faliste, przypominające węża ostrze i nie był najpewniej nigdy używany do walki, gdyż służył do celów ceremonialnych. To największy tego typu obiekt, jaki kiedykolwiek znaleziono w Japonii.

Grób scytyjskiego wojownika

Grób scytyjskiego wojownika odkryto w Sobiecinie pod Jarosławiem (podkarpackie). Jest to unikatowe znalezisko nie tylko na ziemiach polskich, ale także w całym regionie. Grób ma około 2,5 tysiąca lat. Scytowie byli ludem koczowniczym, który od VIII do IV wieku p.n.e. dominował na ogromnych terenach od zachodniej Azji aż po wschodnią Europę. Na przełomie VII i VI wieku p.n.e. Scytowie osiedlili się na terenie dzisiejszej południowo-wschodniej Polski. W okolicy dzisiejszego Jarosławia, w Chotyńcu, wznieśli oni nawet gród. Jego odkrycie wywołało przed laty w Polsce ogromną sensację. Grób scytyjski z Sobiecina to pierwszy znany w Polsce pochówek z tego kręgu kulturowego.

