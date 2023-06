QUIZ: Burzliwe dwudziestolecie. Co wydarzyło się pomiędzy dwiema wojnami?

Dwudziestolecie międzywojenne to specyficzna i bardzo ciekawa „epoka”. Był to czas odbudowy świata po Wielkiej Wojnie, czas ogromnej radości narodów, które odzyskały lub dopiero co otrzymały wolność i możliwość samostanowienia wyrwawszy się spod obcej dominacji. Jednocześnie był to czas żałoby i zadumy nad kształtem przyszłego świata po tym, jak nawet kilkadziesiąt milionów ludzi zginęło, zostało rannych lub ucierpiało w inny sposób w wyniku działań wojennych.

Dwudziestolecie międzywojenne to także czas kształtowania się nowego porządku w Europie i na świecie. Koniec izolacjonizmu Stanów Zjednoczonych, roszady na europejskiej „szachownicy”, zmiana w układzie sił mocarstw kolonialnych. Dwudziestolecie międzywojenne to wreszcie przygotowania do kolejnej wojny, która – pomimo pompatycznych haseł o rozbrojeniu i rozwiązywania sporów przy pomocy dyplomacji – miała wkrótce wybuchnąć. Nadchodzący kolejny światowy kataklizm przeczuwało wiele osób, choć wielu próbowało jednocześnie bagatelizować zbliżające się zagrożenie.

Bitwa nad Chałchin-Goł

Bitwa nad Chałchin-Goł pomiędzy Związkiem Sowieckim a Japonią rozpoczęła się w maju 1939 roku, a więc kilka miesięcy przed rozpoczęciem II wojny światowej. W Europie wojna miała się dopiero rozpocząć, lecz na Dalekim Wschodzie niespokojnie było przynajmniej od 1931 roku. W 1937 roku Japonia ponownie zaatakowała Chiny. Cesarstwo okupowało także znaczną część Mandżurii, gdzie utworzono marionetkowo państewko o nazwie Mandżukuo. II wojna więc – z perspektywy Dalekiego Wschodu – trwała już przynajmniej od połowy 1937 roku. Bitwę nad Chałchin-Goł można zaliczyć więc w pewien sposób do jednej z drugowojennych bitew. Zdecydowała ona o losach II wojny światowej.

„Spór o Chałchyn-Goł dotyczył granicy między Mandżurią i Mongolią – czy granica biegła wzdłuż rzeki Chałchyn-Goł, jak twierdzili Japończycy, czy też nieco na wschód od rzeki, jak utrzymywali Mongołowie. Biorąc pod uwagę, że chodziło zaledwie o kilka kilometrów kwadratowych niegościnnego, niemal pozbawionego mieszkańców terenu, kwestia ta w gruncie rzeczy nie miała większego znaczenia ani dla Rosji, ani dla Japonii. Jednak skomplikowana historia rosyjsko-japońskich stosunków w Chinach nadawała jej całkiem inną wagę. W gruncie rzeczy stawką był status dominującego mocarstwa na Dalekim Wschodzie oraz odpowiedź na pytanie, kto prawdopodobnie zostanie zwycięzcą w razie większego konfliktu granicznego między tymi dwoma państwami”. (Geoffrey Roberts, „Generał Stalina. Życie Gieorgija Żukowa”)

Bitwa nad Chałchin-Goł. Mało znane starcie o przełomowym znaczeniu

