Zagrajmy w grę. Jak narodziło się Play Station

Premiera Play Station odbyła się 3 grudnia 1994 roku. Wtedy pierwsze urządzenia trafiły na półki azjatyckich sklepów. Niecały rok później, 9 września 1995 roku, konsola ukazała się w Stanach Zjednoczonych, a 29 września tego samego roku w Europie.

Z myślą o przyszłości

W 1986 roku firma Nintendo szukała partnera, który pomoże jej stworzyć dodatek do konsoli Super Famicom. Wsparcie było potrzebne, aby zwiększyć multiumedialne możliwości konsoli, a także dałoby nośnik pozwalający na stworzenie gier zawierających większą ilość danych. Ostatecznie firma nawiązała współpracę z Sony.

Sony zaczęło wkrótce prace nad stworzeniem napędu CD-ROM dla Nintendo. Nie obyło się to jednak bez problemów. Planowano, aby format danych na płytach CD był od zera opracowany przez Sony. Poza tym Japończycy planowali stworzyć własne urządzenie, które odczytywałoby zarówno kartridże Nintendo, jak i należące do nich płyty. Dlatego też Nintendo zdecydowało się zerwać umowę z Sony w 1991 roku. Stało się to w kontrowersyjnych warunkach podczas targów nowych technologii Consumer Electronics Show (CES). W ich trakcie oświadczono po prostu, że Nintendo zaczyna współpracę z Philipsem. Sony wcześniej nie zostało o tym powiadomione. Firmę pozostawiono z niedokończonym projektem.

Firma Sony już wtedy zdawała sobie sprawę, że grafika 3D to przyszłość. Wzrosło zapotrzebowanie na utalentowanych informatyków i deweloperów, dzięki którym będzie można w pełni wykorzystać możliwości konsoli z trójwymiarową grafiką. Wkrótce Sony zakupiło studio Psygnosis. Ponadto firma podpisała umowę na wyłączną dystrybucję gier z Namco i Williams Entertainement.

To wszystko zaowocowało powstaniem PlayStation. 32-bitowy procesor RISC MIPS R3000A taktowany z częstotliwością niemal 34 MHm, dedykowany koprocesor do dekodowania filmów wideo oraz układ graficzny GTE akcelerujący obliczenia związane ze skalowaniem obiektów 2D, przeźroczystości, cieniowania i nakładania tekstur.

Konsola posiadała 2 MB pamięci operacyjnej i 1 MB pamięci graficznej. Oferowała wyświetlanie 16,7 mln kolorów w rozdzielczości 480i. Całość uzupełniał 16-bitowy 24-kanałowy układ dźwiękowy. Dla świata gier wideo był to absolutny przełom. Ponadto Sony postawiło na zewnętrznych twórców gier. Udostępniono narzędzia niezbędne do tworzenia gier na swój sprzęt, co pozwoliło na sprawne tworzenie całej masy produkcji. Na pierwsze PlayStation zwane też „PSX” pojawiło się 7918 gier. Były one produkowane, aż do 2005 roku.

W czerwcu 2000 roku do sklepów trafiła reedycja konsoli w zminiaturyzowanej wersji, którą nazwano PS One. Konsole rozeszły się w zawrotnej liczbie ponad 100 milionów egzemplarzy. Cały świat z zaciekawieniem oczekiwał kolejnych produktów od Sony.

Pierwsze konsole PlayStation było dla wielu gospodarstw domowych tak naprawdę pierwszym odtwarzaczem płyt CD, który służył jako uniwersalne, domowe urządzenie. Ciekawe jest to, że specyficzny był wygląd samej płyty. Oryginalne nośniki dedykowane konsoli posiadały czarny spód. Nie było to bynajmniej żadne zabezpieczenie przeciwko kopiowaniu, a tylko dodatkowa warstwa, która właśnie miała wyróżnić nośniki na tle konkurencji.

Rewolucja

4 marca 2000 roku swoją oficjalną premierę miało PlayStation 2. Pierwsi użytkownicy mogli korzystać z konsoli w Japonii. Następnie dystrybucję urządzenia rozpoczęto na całym świecie. PS2 oferowało nie tylko świetne możliwości graficzne, ale też wyjątkowo sprawny odtwarzacz płyt DVD. Wewnątrz sprzętu znalazł się 64-bitowy procesor z architekturą MIPS taktowany zegarem 294 MHz, 32 MB pamięci RAM i pamięć video RAM: 4 MB (Graphics Synthesizer, 150 MHz). Już cztery lata później, na wzór swojego poprzednika, konsola doczekała się miniaturyzacji w postaci PlayStation 2 Slim.

Projektanci Sony musieli mieć dopracowane wszystko. Znaki takie jak: kwadrat, kółko, trójkąt i krzyżyk kojarzą się wyłącznie z japońską marką. Dla deweloperów Sony ważne było, by przyciski wyraźnie zapadały w pamięć, a jednocześnie mobilizowały twórców gier do trzymania się pewnego schematu kierowania tak, by uruchamiając określoną grę z miejsca wiedzieć, jak w nią grać. Autorem pomysłu był Teiyu Goto, który projektował wszystkie kontrolery aż do PlayStation 3 włącznie.

Czytaj też:

"Maluch", "Kaszlak" lub po prostu Fiat 126p. Krótka historia polskiego marzeniaCzytaj też:

Jesteśmy mistrzami. Historia piosenki tylko dla zwycięzcówCzytaj też:

American dream Franka Sinatry