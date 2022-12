Mundial 1978. Argentyńskie tango

Niemcy byli wówczas aktualnymi mistrzami. Cztery lata wcześniej Polacy byli czarnym koniem rozgrywek. Do Argentyny Polska jechała z bardzo silnym składem, zarówno zawodników jak i trenerów. Wielu stawiało nas jako jednych z głównych faworytów do złotego medalu.

Były to nietypowe mistrzostwa i na pewno nie spełniły naszych oczekiwań. Trzeba wspomnieć, że obecni kibice nie pamiętają tamtej rzeczywistości. Mecze trwały 2x45 minut i nie było możliwości prawnych pozwalających na ich przedłużenie choćby ze względu na przerwy. Boiska otoczone były głębokimi fosami – do tej pory trwają spory, czy wszystkie fosy zawsze były pełne wody. Fosy te oddzielały boiska od trybun, które nie miały innych barier, choćby w postaci siatek. Ten niecodzienny wynalazek miał zabezpieczyć piłkarzy przed wbiegnięciem krewkich kibiców na boisko w trakcie lub po meczu. Fosy te spowodowały jednak konieczność wyciągania piłek specjalnymi podbierakami, co wydłużało przerwy w meczu jednocześnie zabierając efektywny czas gry.

W składzie reprezentacji Polski grały ówcześnie prawdziwe gwiazdy. Byli to piłkarze cenieni nie tylko u nas w kraju, ale też w całym, piłkarskim świecie. Wyszczególnić trzeba choćby Jana Tomaszewskiego w bramce, w obronie Antoni Szymanowski, Jerzy Gorgoń, Władysław Żmuda czy Roman Wójcicki, w środku pola Adam Nawałka, Henryk Kasperczak, Andrzej Iwan, Marek Kusto, Zbigniew Boniek i Kazimierz Deyna, a w ataku Grzegorz Lato, Andrzej Szarmach i Włodzimierz Lubański. Naszym głównym trenerem był z kolei Jacek Gmoch. Należy nadmienić, że kwalifikacje do mistrzostw przeszliśmy bez większych problemów. Rywalizowaliśmy w grupie z Cyprem, Danią i Portugalią. Oprócz jednego meczu wygraliśmy wszystkie. Końcowy mecz w grupie, z Portugalią, rozgrywaliśmy na Stadionie Śląskim w Chorzowie, przy prawie stutysięcznej publiczności. Był to tak zwany "zwycięski remis", a pamiętną bramkę dla Polski strzelił Kazimierz Deyna. Co ciekawe, publiczność stadionu zachowała się skandalicznie i bezceremonialnie wygwizdała polskiego zawodnika.

Tak całą historię przedstawił jeden z dziennikarzy opisujących tamten mundial:

"Deyna... Gol! Prosto z rogu, Kazimierz Deyna! Coś niesamowitego, proszę Państwa! Rzadko się zdarza w meczach międzypaństwowych taka sytuacja. Osłupieli zupełnie Portugalczycy, nie bardzo wiedzieli, co się stało - tak wydarzenia sprzed (...) lat komentował na żywo niezapomniany Jan Ciszewski. Bezpośrednim strzałem z rzutu rożnego Kazimierz Deyna dał prowadzenie reprezentacji Polski w meczu z Portugalią. Trybuny Stadionu Śląskiego eksplodowały z radości, tyle że po ogłoszeniu strzelca bramki naraz pojawiły się gwizdy. Była to sytuacja bez precedensu. Wygwizdać kapitana strzelającego gola w tak spektakularny sposób - trudno ocenić tę sytuację inaczej niż kuriozum". – opisywał dziennikarz.

Z pewnością, te wydarzenia wpłynęły na dyspozycję naszego kapitana na mistrzostwach świata. W meczu II rundy z gospodarzami turnieju - Argentyną, kiedy przegrywaliśmy 0:1 Kazimierz Deyna podszedł do rzutu karnego podyktowanego za obronę ręką strzału przez Mario Kempesa, napastnika stojącego na linii macierzystej bramki. Niestety, Deyna strzelił lekko i w dość oczywisty sposób i argentyński bramkarz – Ubaldo Fillol – z dużą prostotą obronił strzał. Smutek był dwojaki, bo był to 100. mecz Kazimierza Deyny w naszej reprezentacji. Wielu ekspertów ocenia, że mecz ten był najlepszy w naszym wykonaniu na tamtych mistrzostwach. Z kolei Argentyńczycy prawie do końca bali się o wynik tej rozgrywki.

Tym bardziej można tego żałować, gdyż pod nieobecność Holendra Johana Cruyffa, który obawiał się o bezpieczeństwo własne i rodziny, Kazimierz Deyna uchodził za najlepszego rozgrywającego tamtych mistrzostw. Wśród zawodników wyeliminowanych z gry był także Paul Breitner, który ostentacyjnie zrezygnował z udziału w mistrzostwach na znak protestu wobec reżimu generała Jorge Videla i przeciw nagminnemu łamaniu przez nich praw człowieka w Argentynie. Na mistrzostwach zabrakło też zwanego „cesarzem” Franza Beckenbauera, który na krótko przed mistrzostwami świata w Argentynie zakończył swoją karierę w reprezentacji Niemiec.

W podobnym stylu jak 4 lata wcześniej Holandia, tak tym razem gospodarze zdecydowali się na przydział numerów koszulek zgodnie z kolejnością alfabetyczną. Z "1" grał ofensywny pomocnik Norberto Alonso, bramkarz Umbaldo Fillol z "5", jeden z jego zmienników Hector Balley z "3". To też wprawiłoby obecnych kibiców w lekkie osłupienie. Interesujące są też informacje o wschodzących gwiazdach futbolu, które zabłysnęły się właśnie na tych mistrzostwach. Mundial z 1978 roku w Argentynie wykreował wiele młodych gwiazd. Kenny Dalglish, Zico, Karl-Heinz Rummenigge, Michel Platini, Paolo Rossi czy Zbigniew Boniek przez następne lata mieli rządzić na światowych stadionach.

Na temat mistrza świata wyłonionego na turnieju w Argentynie, którym był zespół gospodarzy napisano wiele. Argentyna grała widowiskowo, ale też nie sposób odejść od podejrzeń, że dołożono wielu starań, by drużynie Luisa Menottiego bardzo pomóc. W meczu fazy grupowej z Węgrami sędzia był sprzymierzeńcem gospodarzy, wyrzucając z boiska dwóch węgierskich piłkarzy. Jeszcze więcej kontrowersji wzbudził mecz z Peru. Argentyna musiała wygrać aż 4 golami, by wyprzedzić w tabeli Brazylię. Skończyło się na 6:0, w czym swój udział mieli podobno przywódcy obu krajów. Zapłatą za zwycięstwo gospodarzy miały być miliony dolarów kredytów dla Peru oraz bramkarz Quiroga, urodzony w argentyńskim Rosario, a grający dla Peru. Po finale Menotti znieważył Holendrów mówiąc, że tak się wygrywa z frajerami. "France Football" ocenił pracę sędziego Sergio Gonelli z Włoch jako jednoznacznie stronniczą.

