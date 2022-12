Po prostu „Ajwen”. Sylwetka Andrzeja Iwana

Dla doświadczonych piłkarzy był zawodnikiem wybitnym i na pewno niespełnionym. Kontuzje znacznie zahamowały jego karierę. Młodszym entuzjastom piłki nożnej kojarzy się poprzez bardzo kontrowersyjną autobiografię. Opowiedział w niej o hazardzie, próbach samobójczych. Szczerze mówił o innych…

Legenda Białej Gwiazdy

Andrzej Iwan urodził się 10 listopada 1959 roku w Krakowie. W tym mieście rozpoczął swoją piłkarską karierę. Zapisał się na treningi do miejscowej Wandy. Swoje piłkarskie życie rozpoczął się od nieprzyjemnego incydentu. Pierwszą piłkę otrzymał na Komunię Świętą od ojca. Skończyło się na jednej grze. Starsi chłopcy przegonili Iwana do domu, ale zatrzymali futbolówkę. Dzień później 8-latek wraz z ojcem poszli na boisko, by odzyskać własność, jednak nie spotkali tam nikogo. Zrządzeniem losu obok boiska był wtedy Marian Pomorski, kierownik Wandy Kraków. Obserwował młodych piłkarzy i od razu wyłowił małego dynamicznego zawodnika. Wziął go wtedy pod swoje skrzydła. Nauczył go piłkarskiego rzemiosła.

Jednak największą popularność przyniosła mu gra w Wiśle. Tam zadebiutował w wieku 17 lat. W Wiśle Kraków występował w latach 1976-1985, zyskując status legendy klubu. W 1978 roku zdobył z Białą Gwiazdą mistrzostwo Polski. Trzy kolejne tytuły, w latach 1986-1988 zdobywał już jako piłkarz Górnika Zabrze. Łącznie na poziomie Ekstraklasy rozegrał 269 meczów i strzelił 90 goli. Próbował też swoich sił za granicą, w VfL Bochum i w Arisie Saloniki.

Na mundialu

Wystąpił na dwóch piłkarskich mistrzostwach świata – w 1978 oraz w 1982 roku. Zdobył brązowy medal w Hiszpanii. Tam Andrzej Iwan zagrał w dwóch spotkaniach hiszpańskiego turnieju, z Włochami i Kamerunem. Z kolejnych spotkań wykluczył go uraz. Był o krok od udziału w mistrzostwach w 1986 w Meksyku. Z tego turnieju też wyeliminował go uraz, który odniósł w spotkaniu ligowym. W sumie 29 razy wystąpił w reprezentacji Polski, zdobywając dla niej 11 bramek. Po zawieszeniu butów na kołku próbował pracy trenerskiej. Był m.in asystentem Adama Nawałki w Wiśle, jak i również w Zagłębiu Lubin. Był również ekspertem i komentatorem piłkarskim. Doradzał właścicielowi w Wieczystej Kraków. W książce "Spalony", którą napisał razem z Krzysztofem Stanowskim, rozliczył się ze swoją przeszłością i opowiedział o kulisach swojej kariery, m.in. o walce z uzależnieniem od alkoholu, hazardu i próbach samobójczych.

Kontrowersje

Ówczesna Wisła Kraków była sztandarowym klubem milicyjnym. A 18-letni Iwan był jej chlubą i wielką nadzieją polskiej piłki nożnej. Na początku 1978 r. wyjechał z reprezentacją do Kuwejtu, gdzie zagrał w dwóch sparingach z miejscowymi zespołami FC Kuwait i FC Arabic. Andrzej Iwan strzelił, aż cztery gole. Wiele wskazuje na to, że właśnie to zgrupowanie przekonało Jacka Gmocha, by zabrał go na mundial. Selekcjoner miał spore wątpliwości związane z mało sportowym trybem życia zawodnika i różnymi incydentami spowodowanymi nadużywaniem alkoholu. Już po zakończeniu kariery wiele opowiadał o uzależnieniu od hazardu i o próbach samobójczych:

"Podcinanie żył nie jest łatwe. Samo cięcie to oczywiście banał, ale trudno osiągnąć zamierzony efekt, o czym miałem się dopiero przekonać. Tamtego dnia, we wrześniu 2008 roku, około dziesiątej rano, specjalnie poszedłem po żyletkę, potem przeczytałem instrukcję w internecie i wreszcie położyłem się w wannie wypełnionej ciepłą wodą, dzięki czemu żyły miały być bardziej nabrzmiałe, a i ból mniejszy. Położyłem się w wannie, czekając na nicość [...] napiłem się jeszcze wódki, żeby uśpić instynkty obronne. Powiesiłbym się, ale na to byłem chyba mimo wszystko za dużym tchórzem". – przedstawił dramatyczną relację o swojej próbie samobójczej w swojej autobiografii.

Po mimo rozlicznych, życiowych kontrowersji Andrzej Iwan był bardzo cenioną i lubianą postacią polskiego piłkarstwa. Zmarł w wieku 63 lat w swoim rodzinnym Krakowie.

