Rozbrojona Ukraina. Likwidacja ukraińskiego arsenału nuklearnego. Jak do tego doszło?

Likwidacja broni atomowej na Ukrainie to proces, który rozpoczął się 14 stycznia 1993 roku. Rosja, Ukraina i USA zawarły wówczas w Moskwie porozumienie o likwidacji dawnej sowieckiej broni atomowej na Ukrainie. Był to wstęp do tzw. Memorandum Budapesztańskiego, a w konsekwencji do późniejszych problemów Ukrainy.

Ukraina ogłosiła niepodległość 24 sierpnia 1991 roku. U początków swojej państwowości Ukraińcy posiadali 176 pocisków wielogłowicowych, blisko 2 tysiące głowic bojowych i 44 bombowce zdolne do przenoszenia broni jądrowej. Była to znaczna siła odstraszani; według niektórych ekspertów był to zasób większy od magazynów atomowych Wielkiej Brytanii, Francji oraz Chin. Po rozpadzie Związku Sowieckiego największe państwa świata porozumiały się w sprawie denuklearyzacji mniejszych państw, czyli mniej znaczących graczy geopolitycznej areny. W ten sposób z arsenału nuklearnego w pierwszej dekadzie po rozpadzie ZSRS zrezygnowały Republika Południowej Afryki, Kazachstan, Białoruś i Ukraina. Jak miało się w przyszłości okazać, utratę broni jądrowej najboleśniej odczuła Ukraina. Denuklearyzacja Ukrainy Główny nacisk na Ukrainę w sprawie pozbycia się broni nuklearnej wywierały dwa mocarstwa stojące do niedawna po dwóch stronach zimnej wojny, czyli Rosja i USA. Rosjanie uważali się nadal za militarnego hegemona, a Amerykanie obawiali się tego, że Ukraińcy mogą niezbyt roztropnie obchodzić się z tak poważnym, newralgicznym dla świata, uzbrojeniem. Pierwsze działania mające zapobiec proliferacji (rozprzestrzenieniu się broni masowego rażenia) podjęto w 1992 roku w Lizbonie. Wówczas Ukraina, Białoruś i Kazachstan zaaprobowały artykuł 5. Protokołu Lizbońskiego, który zobowiązywał postsowieckie państwa do denuklearyzacji. Negocjacje mające na celu ustalenie harmonogramu usunięcia broni jądrowej z terenu Ukrainy trwały przez kolejne dwa lata. W grudniu 1994 roku udało się osiągnąć konsensus. Przedstawiciele Rosji, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Ukrainy, Kazachstanu i Białorusi zawarli wówczas porozumienie określane jako Memorandum Budapesztańskie. Dokument ten, który określa się często jako „największy błąd Ukrainy”, w ujęciu prawa międzynarodowego, stanowił jednak wyłącznie niewiążące porozumienie i nie gwarantował, że państwa zachodnie przyjdą Ukrainie z pomocą w przypadku agresji państwa trzeciego. Nieprecyzyjne porozumienie sprawiło, że Ukraina pozbyła się broni jądrowej, nie otrzymując tak naprawdę niczego w zamian. Prezent dla Rosji Głównym aspektem podpisanego ostatecznie 5 grudnia 1994 roku porozumienia było przekazanie ukraińskiej broni jądrowej Rosji. Ukraina domagała się w zamian otrzymania pisemnych gwarancji niepodległości ze strony USA. Amerykanie udzielili takich gwarancji prolongując dokument dotyczący integralności i suwerenności Ukrainy, niemniej były to gwarancje o zupełnie innej randze, niż spodziewała się tego strona ukraińska. Ukraińcy wywalczyli od Rosji w ramach umowy jedynie dostarczenie paliw do elektrowni jądrowych oraz pokrycie kosztów procesu przekazania arsenału nuklearnego. Memorandum było realizacją interesów państw zachodnich oraz Rosji. Największym beneficjentem porozumienia była bezsprzecznie Rosja. Władze w Moskwie osłabiły zdolności militarne najważniejszego kraju znajdującego się na obszarze postsowieckim oraz wzmocniły własne zdolności bojowe. Ocena porozumienia budapesztańskiego od lat budzi spore kontrowersje. Z jednej strony umowa była wysoce niekorzystna dla strony ukraińskiej. Z drugiej strony, jak twierdzi wielu ekspertów, Ukraina i tak nie posiadała realnych zdolności użycia swojego bogatego arsenału nuklearnego i nie była w stanie wykorzystać głowic do potencjalnego ataku. Należy dodać, że dużą rolę w denuklearyzacji Ukrainy odegrały także państwa trzecie, które poprzez różnorakie naciski, w tym gospodarcze, wymogły finalny efekt porozumienia. Polityczne następstwa Memorandum Budapesztańskiego stały się najbardziej widoczne dopiero w momencie wyraźnego skrętu Ukrainy w kierunku zachodnich standardów życia i przemian demokratycznych. Problem gwarancji bezpieczeństwa był często przywoływany po rosyjskiej agresji na wschodnią część Ukrainy w 2014 roku. Sam Władimir Putin uznawał je za nieaktualne. Temat ten powrócił w lutym 2022 roku, po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Czytaj też:

