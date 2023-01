10 największych organizacji przestępczych na świecie w dziejach

Największe organizacje przestępcze na świecie. Ich uszeregowanie nie jest taki proste, gdyż władze państwowe nie mają najczęściej pełnego obrazu tego, jak wielkie i skomplikowane struktury budują mafie. Pomimo to, spróbujmy wskazać 10 największych organizacji, jakie kiedykolwiek istniały.

Niektóre z organizacji przestępczych pojawiają się często na kinowych ekranach, stając się tematem popularnych filmów i seriali. Wiedzę na temat działalności mafii czerpać zaś można od.. samych należących do niej ludzi, choć każdą przekazywaną przez nich informację należy traktować z pewną rezerwą.

Największe organizacje przestępcze na świecie

10. Hell’s Angels

Liczba członków: około 2,5 tysiąca

Hell’s Angels to działający w Stanach Zjednoczonych klub motocyklowy, który według FBI stanowi zorganizowaną grupę przestępczą trudniącą się handlem narkotykami i wymuszeniami. Zdaniem amerykańskich służb, legalny biznes, który prowadzą ludzie związani z Hell’s Angels to tylko przykrywka dla mniej dozwolonej działalności. Choć oficjalnie klub do niczego się nie przyznaje, to jego członkowie byli już zatrzymywani w różnych krajach świata pod zarzutem popełnienia wielu przestępstw i wykroczeń. Organizacja Hell’s Angels nie jest prawdopodobnie zbudowana hierarchicznie. Składa się ona z wielu mniejszych komórek, które w różnym stopniu są zaangażowane z działalność przestępczą.

9. D-Company

Liczba członków: około 5 tysięcy

D-Company to działająca na terenie Indii mafia zajmująca się handlem narkotykami. Na swoim koncie ma także zabójstwa oraz akcje terrorystyczne. Nazwa D-Company to „medialna” nazwa nadana organizacji przestępczej założonej w latach 70. XX wieku przez Dawooda Ibrahima, indyjskiego muzułmanina z Mumbaju. Ibrahim zaczynał od przemytu heroiny i opium, choć jakiś czas temu bardziej znany stał się przez swoje powiązania z Al-Kaidą. W 2011 roku Ibrahim wraz ze swoją organizacją zajął trzecie miejsce na liście FBI „10 najbardziej poszukiwanych zbiegów na świecie”. D-Company oskarża się o przeprowadzenie ataków terrorystycznych w Indiach i Pakistanie.

8. Camorra

Liczba członków: około 7 tysięcy

Camorra to włoska organizacja przestępcza, która powstała w 1820 roku w Królestwie Obojga Sycylii. Jej kolebką są sycylijskie więzienia. Camorra zajmuje się ściąganiem haraczy, wymuszeniami i handlem narkotykami. W XIX wieku, w czasach, kiedy Włochy formowały się jako zjednoczone państwo, członkowie Camorry zdobywali coraz większe wpływy w całych Włoszech. O ich poparcie zabiegali także niektórzy politycy. Współcześnie Camorra wciąż „trzęsie” częścią Włoch. Choć organizacja zajmuje się także „normalnym” biznesem (np. gospodarką odpadami w Neapolu), to robi to w sposób nielegalny i wbrew wszelkim zasadom bezpieczeństwa i ochrony środowiska (dla przykładu: śmieci zamiast zostać zutylizowane, są upychane w jaskiniach u stóp Wezuwiusza). Camorra działa także na terenie Stanów Zjednoczonych i niektórych krajów Ameryki Południowej.

7. MS-13

Liczba członków: około 30 tysięcy

MS-13 (Mara Salvatrucha) to wywodzący się z Salwadoru międzynarodowy gang zaangażowany w transgraniczny, nielegalny handel narkotykami pomiędzy meksykańskimi kartelami a USA. Członkowie MS-13 to przede wszystkim migranci z Salwadoru. Gang powstał początkowo jako forma ochrony salwadorskich migrantów do Los Angeles. Niegdyś byli uważani za część kartelu Sinaloa, lecz tak naprawdę są oddzielną organizacją. MS-13 odpowiada za wiele zabójstw (w tym za śmierć kobiet i dzieci). Do organizacji werbuje się najczęściej młodych chłopców, często sieroty, których surowo się szkoli.

6. Yakuza

Liczba członków: około 39 tysięcy

Terminem „Yakuza” określa się wszystkie organizacje przestępcze w Japonii. Oficjalnie, władze japońskie, używają nazwy „bōryoku-dan”, zaś członków mafii nazywają „bōryoku-dan’in”. Członkowie Yakuzy sami nazywają swoją organizację „honorową grupą”.

Yakuza zaczęła kształtować się w XVII wieku. Należący do niej ludzie wywodzili się (i wywodzą nadal) z najniższych kast, często są to tak zwani ludzie nieczyści, „nie-ludzie”, którzy na co dzień zajmują się np. garbarstwem, ubojem czy grzebaniem zmarłych. Z biegiem czasu ludzie ci zaczęli skupiać się w grupach, które „trudniły się” wymuszaniem opłat za ochronę czy pilnowaniem „porządku” podczas świąt religijnych. W czasach siogunatu Tokugawów Yakuza była wykorzystywana przez urzędników np. do ściągania długów. Dla odróżnienia od innych grup, członkowie Yakuzy zaczęli tatuować całe ciała. Współcześnie do Yakuzy należą osoby z najniższych grup społecznych oraz urodzeni w Japonii Koreańczycy i Chińczycy.

5. Ndrangheta

Liczba członków: 60 tysięcy

Ndrangheta to włoska organizacja przestępcza wywodząca się z Kalabrii. W latach 90. XX wieku oraz na początku XXI wieku stała się najpotężniejszą organizacją przestępczą we Włoszech. Nazwa Ndrangheta pochodzi od greckiego słowa oznaczającego „mężczyznę” i „odwagę”.

Działalność tej grupy przestępczej opiera się przede wszystkim na wymuszeniach, szantażach i handlu narkotykami. W jej szeregi przyjmowani są w zasadzie wyłącznie członkowie wybranych rodzin, a więc więzy łączące członków Ndranghety są bardzo mocne.

4. Sinaloa

Liczba członków: około 60 tysięcy

Kartel Sinaloa zwany jest też Federacją lub Sojuszem krwi. To międzynarodowy syndykat przestępczości zorganizowanej specjalizujący się w nielegalnym handlu narkotykami i praniu brudnych pieniędzy. Służby specjalne USA uważają kartel Sinaloa za największą i najpotężniejszą organizację zajmującą się handlem narkotykami na świecie, zapewne większą, niż niesławny kartel z Medellin w czasach, kiedy kierował nim Pablo Escobar.

W czasach, kiedy Sinaloa było zarządzane przez Joaquína „El Chapo” Guzmána, kartel ten był wielomiliardowym imperium handlu narkotykami, kontrolującym co najmniej 90 procent światowego handlu heroiną, metamfetaminą, kokainą i marihuaną, eksportując każdego dnia wielotonowe przesyłki narkotyków do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Europy, Azji, Afryce i Australii. Sinaloa dysponuje własną flotą łodzi podwodnych, statków, pociągów, helikopterów i samolotów transportowych. Potęga kartelu była możliwa dzięki licznym „porozumieniom”, korupcji i powiązaniom z meksykańskim rządem.

3. Triada

Liczba członków: około 100 tysięcy

Triada to termin używany dla określenia chińskich organizacji podziemnych. Powstawać zaczęły one w XVIII wieku w Chinach w celu obalenia mandżurskiej dynastii Qing. Na drogę przestępczą Triada wkroczyła w XIX wieku, zaczynając od przemytu opium. Obecnie to ogromny syndykat działający we wszystkich krajach, gdzie zamieszkuje liczna chińska diaspora. Triada z Chin kontynentalnych różni się jednocześnie od Triad z Hongkongu czy Tajwanu. Triada z Hongkongu odnosi się do organizacji przestępczych działających na terenie Hongkongu, Makau, Tajwanu i innych krajów Azji Południowo-wschodniej. Grupy przestępcze z Chin kontynentalnych, choć także określa się jako Triady, znane są służbom po prostu jako „chińskie grupy przestępcze z Chin kontynentalnych”.

2. Cosa Nostra

Liczba członków: 250 tysięcy

Cosa Nostra to tajna organizacja przestępcza działająca w USA nawiązująca do tradycji sycylijskiej mafii. Grupa ta wywodzi się z Sycylii, powstała w połowie XIX wieku. Początkowo tworzyli ją włoscy imigranci przybywający do Ameryki. Obecnie składa się właściwie z Amerykanów, choć często o włoskich korzeniach. La Cosa Nostra szczyci się bardzo rozbudowaną strukturą. Składa się z około 24 rodzin mieszkających głównie w kilku największych miastach w Stanach Zjednoczonych. Każda rodzina liczy od kilku do kilkunasty tysięcy członków. Cosa Nostrą kieruje don (szef) zwany capo di tutti capi lub capo dei capi, którego najbliższy doradca/prawnik to consigliere.

Cosa Nostra prowadzi działalność przestępczą w ramach każdej dziedziny. Jest to m.in. handel narkotykami, wymuszenia, szantaże, hazard, prostytucja. Wiele biznesów tej organizacji jest na pozór legalnych, lecz stanowią one wyłącznie przykrywkę do działalności przestępczej. Powiązania z legalnie działającymi przedsiębiorstwami pozwalają Cosa Nostrze na pranie brudnych pieniędzy.

Matteo Messina Denaro, aktualny szef Cosa Nostry, nazywany „ostatnim ojcem chrzestnym” został schwytany 16 stycznia 2023 roku w czasie swojego pobytu w szpitalu. Był poszukiwany od 30 lat. Włoskie media określiły jego aresztowanie jako przełomowe wydarzenie i historyczny sukces.

1. Bratva

Liczba członków: około 300 tysięcy

Bratva to stosowana zwyczajowo nazwa rosyjskiej mafii. Jest to największa organizacja mafijna na świecie. Działa ona we wszystkich krajach należących niegdyś do strefy wpływów Związki Sowieckiego, a także w innych krajach Europy i w Stanach Zjednoczonych. Uważa się, że struktura Bratvy wzorowana jest na włoskiej Cosa Nostrze. Według innych wersji, struktura rosyjskiej mafii przypomina raczej organizację quasi-wojskową.

Wielu członków Bratvy to byli urzędnicy sowieccy i osoby związane z minionym systemem. Obecnie uważa się, że Bratva ściśle współpracuje z rosyjskim rządem. Według danych FBI z 2022 roku rosyjska mafia jest jednym z największych, najbardziej śmiercionośnych i najpotężniejszych syndykatów przestępczych na świecie. Amerykańskie służby nazywają Bratvę „przestępczym supermocarstwem”. Bratva, obok dość „typowej” działalności przestępczej, jak handel bronią, narkotykami czy prostytucja, zajmuje się ponadto handlem uranem oraz handlem ludźmi.

Czytaj też:

Były agent DEA Stephen Murphy opowiada nam, jak dopadł EscobaraCzytaj też:

Al Capone. Gangster wszech czasów skazany za podatkiCzytaj też:

Alcatraz. Więzienie, z którego nie da się uciec? Kilka mniej znanych faktów