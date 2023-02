El Chapo. Większy, niż Pablo Escobar. Najgroźniejszy szef kartelu w dziejach

El Chapo, a właściwie Joaquín Archivaldo Guzmán Loera uchodzi za jednego z najgroźniejszych handlarzy narkotyków w historii. W 2019 roku został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności. Przebywa w najbardziej strzeżonym amerykańskim więzieniu ADX Florence zwanym „Alcatraz w Górach Skalistych”.

Kariera gangstera

Joaquín Archivaldo Guzmán Loera zwany El Chapo lub Chapo Guzman urodził się w 1954 lub 1957 roku we wsi La Tuna koło Badiraguato w stanie Sinaloa w Meksyku. Pochodzi z ubogiej rodziny, ma przynajmniej sześcioro rodzeństwa. Niektórzy z nich zostali zamordowani w czasie najaktywniejszej działalności przestępczej El Chapo.

Jego ojciec zajmował się uprawą maku, który był potrzebny do wytwarzania opium i heroiny. Został zabity przez policję federalną w 1978 roku. Wówczas El Chapo trafił pod skrzydła wuja, Pedro Pereza. Niedługo później młody Guzman został członkiem kartelu z Guadalajary, który tworzyli Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo i Rafael Caro Quintero (swoją drogą, są to postaci znane widzom z innego serialu Netflix, „Narcos: Meksyk”).

El Chapo szybko piął się po drabinie przestępczej kariery. Jego awanse przerwała akcja, jaką kartel z Guadalajary wymierzył w agentów amerykańskiej organizacji DEA (Drug Enforcement Administration), ścigającej przestępców związanych z narkobiznesem. Polowanie, jakie agenci DEA, m.in. Kiki Camarena urządzili na członków kartelu, zakończyło się porwaniem Camareny i zamordowaniem go. Do więzienia trafili wkrótce potem Carrillo i Quintero, a kilka lat później Gallardo. Kartel z Guadalajary był coraz słabszy i tracił wpływy. Kiedy Gallardo został schwytany, władzę nad resztkami kartelu próbował przejąć El Chapo.

Chapo Guzman okazał się sprawnym organizatorem. Rozpadającą się organizację przekształcił w nowy kartel, który nazwał kartelem z Sinaloi. Budował rozległą sieć powiązań oraz nowe szlaki przemytnicze z Meksyku do USA. Za jego „rządów” powstało wiele podziemnych tuneli pod granicą meksykańsko-amerykańską. Niektóre z nich były nawet oświetlone i klimatyzowane. El Chapo stawał się powoli najpotężniejszym szefem kartelu w Meksyku. Z jego pośrednictwa musieli korzystać także inni gangsterzy oraz inne kartele działające w procederze przemytu narkotyków. Na życie El Chapo przeprowadzono kilka nieudanych zamachów (próbował go zlikwidować m.in. kartel z Tijuany). Przez kilka lat Chapo był nieustannie poszukiwany przez meksykańskie i amerykańskie służby.

Aresztowanie i ucieczka

El Chapo został aresztowany 9 czerwca 1993 roku niedaleko granicy Meksyku z Gwatemalą. Skazano go na 20 lat więzienia. Zatrzymanie go okazało się jednak skrajnie nieskuteczne. W czasie pobytu w meksykańskim więzieniu cały czas zarządzał kartelem i planował ucieczkę.

W styczniu 2001 roku Meksyk zgodził się na ekstradycję El Chapo do Stanów Zjednoczonych. Tam groziła mu kara śmierci. Dzień po ogłoszeniu tej informacji Guzman Loera zbiegł z więzienia. Pomogli mu w tym przekupieni strażnicy. El Chapo ukrywał się, ale jego wpływy stały się jeszcze większe. Kartel Sinaloa działał już wówczas w około 50 państwach na całym świecie. Jego ludzie przemycali heroinę i marihuanę z Meksysku, kokainę z Kolumbii oraz metamfetaminę z Tajlandii. El Chapo był najpotężniejszym szefem kartelu, jaki kiedykolwiek żył.

Często zmieniał miejsca pobytu, ale od czasu do czasu pokazywał się publicznie i, na przykład, jadał obiady w różnych restauracjach. Najpierw wysyłał tam swoich ludzi, aby skonfiskowali telefony innych klientów. Wtedy do lokalu wchodził, a kiedy skończył jeść oddawał wszystkim urządzenia i płacił za posiłek wszystkich obecnych w restauracji.

Amerykańskie służby we współpracy z Meksykanami polowały na El Chapo kilkanaście lat. Rząd USA wyznaczył nagrodę w wysokości 5 milionów dolarów za informacje prowadzące do aresztowania El Chapo. 22 lutego 2014 roku Guzman został schwytany niedaleko miasta Mazatln, kiedy funkcjonariusze organów ścigania wyśledzili sygnał z telefonu należącego do jednego z ochroniarzy El Chapo. Osadzono go w więzieniu, gdzie przebywał już wcześniej. Trochę ponad rok później uciekł stamtąd przez tunel, który wydrążyli jego ludzie. Tunel miał 1,5 kilometra długości i zaczynał się pod prysznicem, z którego korzystał El Chapo. W tunelu znajdowały się szyny, po których poruszał się motocykl, na którym Guzman uciekł z więzienia.

El Chapo został ponownie złapany 8 stycznia 2016 roku w mieście Los Mochis w stanie Sinaloa. Rok później został poddany ekstradycji i wysłany do Stanów Zjednoczonych. W USA El Chapo został skazany na karę dożywotniego więzienia. Zasądzono ponadto przepadek jego mienia, którego wartość oceniono na niemal 13 miliardów dolarów.

