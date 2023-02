QUIZ: Słynne filmy historyczne. Dopasuj reżysera do jego filmu

Filmy historyczne wciąż są jednym z najchętniej oglądanych gatunków filmowych. Niektóre z filmów – nawet jeśli nie do końca odzwierciedlają historyczną prawdę – na trwałe zapisały się w zbiorowej świadomości. To one często dużo skuteczniej, choć nie zawsze prawdziwie, opowiadają o historii, niż nawet najlepsze podręczniki. Czy znasz twórców najciekawszych i najbardziej znanych historycznych filmów? Spróbuj dopasować reżysera do jego filmowego dzieła.

QUIZ: Historyczne filmy, reżyserzy, twórcy. Znasz najlepszych reżyserów i ich dzieła?

QUIZ:

QUIZ: Słynne filmy historyczne. Dopasuj reżysera do filmu

Zawód aktora (zwłaszcza aktorki) był właściwie od zawsze kojarzony dość negatywnie. Hollywood lat 20. XX wieku jawiło się jako miejsce demoralizacji i skandali. Wizerunek należało ocieplić. Najlepszym sposobem miał być kodeks Haysa – kodeks zakazów, którego twórcą został Will H. Hays

Kodeks Haysa (oficjalnie: Motion Picture Production Code) został opisany przez Willa H. Haysa, który w 1922 roku otrzymał zadanie rehabilitacji wizerunku Hollywood, który od lat był – pewnie bardziej niż z filmów – słynny z różnych skandali.

Nakazuje się zabraniać

Powszechnie uważano, że Hollywood jest siedliskiem zła, a produkowane tam filmy demoralizują młodzież i mają na ludzi zły wpływ. W 37 stanach wprowadzono cenzurę filmów z hollywoodzkich wytwórni (przy czym w różnych stanach inne treści uznano za niedozwolone). Fabryka snów stanęła przed poważnym problemem. Ustalono, że twórcy sami zaczną dbać o poprawność swoich dzieł, aby te były powszechnie akceptowane, co zaoszczędzi niepotrzebnych kłopotów z dystrybucją.

W 1927 roku Hays zaproponował utworzenie komisji złożonej m.in. z przedstawicieli wytwórni Metro Goldwyn Mayer, Fox i Paramount, która badałaby poprawność każdego planowanego filmu. Jednocześnie Hays przedstawił listę 11 tematów, których należy w filmach unikać oraz drugą listę 26 tematów, które należało przedstawiać bardzo ostrożnie.

29 czerwca 1927 roku przyjęto dokument zwany potocznie „Magna Carta”, który został podpisany przez producentów i dystrybutorów. Postanowiono, że „rzeczy, które są ujęte w poniższym wykazie, nie będą pojawiać się w produkcjach, niezależnie od sposobu, w jaki są przedstawiane”.

Precz z nagością i przekleństwami! Kodeks Haysa i samocenzura Hollywood

