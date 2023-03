Polacy wynalazcy, badacze, odkrywcy, uczeni. Bez nich nie byłoby wiele wynalazków, z których korzystamy także dzisiaj, a o niektórych miejscach na świecie wciąż tyle byśmy nie wiedzieli.

Czy wiesz, dzięki komu współcześnie może być produkowana odzież z lycrą? Który Polak stworzył aeroskop, a który fortyfikował amerykańskie twierdze? Rozwiąż nasz QUIZ i przypomnij sobie dokonania niektórych naszych rodaków.

QUIZ: Polacy na obcej ziemi. Odkrywcy, naukowcy, żołnierze

QUIZ: Polacy na obcej ziemi. Odkrywcy, naukowcy, żołnierze. Słyszałeś o wszystkich?

Ignacy Łukasiewicz

Jeszcze pracując w Łańcucie Łukasiewicz zainteresował się działalnością w organizacjach niepodległościowych. W 1840 roku widniał już na liście austriackich służb jako „podejrzany element”. Kiedy przeniósł się do Rzeszowa kontynuował swą pracę dla Polski. W 1845 roku poznał Edwarda Dembowskiego i został agentem Centralizacji Towarzystwa Demokratycznego Polskiego na Rzeszów. Rok później został aresztowany i osadzony we Lwowie. Służby nie znalazły dowodów na wywrotową działalność Łukasiewicza, został on więc zwolniony 27 grudnia 1847 toku – nie mógł jedynie opuszczać Lwowa. Pół roku później zaczął pracować. W sierpniu 1848 podjął pracę w aptece „Pod Złotą Gwiazdą”, której właścicielem był Piotr Mikolasch. Dzięki jego pomocy Łukasiewicz rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studia farmaceutyczne ukończył ostatecznie na Uniwersytecie Wiedeńskim w 1852 roku.

Po studiach Ignacy Łukasiewicz wrócił do Lwowa, gdzie dalej pracował u Mikolasha. W tym samym miejscu pracował Jan Zeh, z którym Łukasiewicz zaczął współpracować. Obaj rozpoczęli badania nad destylacją ropy naftowej. Wkrótce, metodą frakcjonowanej destylacji, uzyskali w ten sposób naftę.

XIX-wieczny farmaceuta najczęściej sporządzał leki samodzielnie. Musiał więc znać właściwości i zastosowanie wielu substancji, z niektórymi także eksperymentował. Tak właśnie było z ropą. Jej złoża znajdowały się na Podkarpaciu, jednak nie była ona wykorzystywana w dużym stopniu. Stosowano ropę np. jako smar do wozów. Łukasiewicz wierzył, że złoża ropy można wykorzystać znacznie lepiej.

Ignacy Łukasiewicz skonstruował pierwszą lampę naftową w pierwszej połowie 1853 roku. 30 marca tegoż roku zapłonęła ona po raz pierwszy na wystawie apteki. Było to wydarzenie z wielu powodów przełomowe.

Wyprzedzał epokę. Ignacy Łukasiewicz to nie tylko lampa naftowa

