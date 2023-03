QUIZ: Oscar za najlepszy film. Sprawdź, co o nich wiesz

Oscar to najważniejsza nagroda w świecie filmu. Przyznawana jest ona od 1929 roku. Nagroda za najlepszy film to jedyna kategoria Oscarów, w której uprawnienia do oddania głosu posiada każdy członek Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej.

Nagroda Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej przyznawana jest od 1929 roku. Nagradzane są filmy, które poprzedzającym roku kalendarzowym były wyświetlane w amerykańskich kinach. Uroczystość ta odbywa się najczęściej w marcu każdego roku w Los Angeles. Miejscem oscarowej gali jest w Teatr Dolby w Hollywood (do 2008 roku pod nazwą Kodak Theatre).

Historia Hollywood

W roku 1883 handlarz nieruchomościami Harvey Wilcox przeprowadził się wraz z żoną Daeidą do Kalifornii Południowej z Topeki w Kansas. Małżeństwo kupiło w Kalifornii 160 akrów ziemi w dolinie Cahuenga, położonej u podnóża wzgórz, na zachód od miasta Los Angeles.

Los Angeles, osada założona w 1781 roku jako El Pueblo de Nuestra Senora la Reina de Los Angeles de Poricuncula (w skrócie: Pueblo de Los Angeles), rozwijała się szybko od 1876 roku, czyli od chwili ukończenia linii kolejowej Southern Pacific Railroad.

Wilcox, kupując puste grunty nieopodal rozrastającej się miejscowości, myślał jednak o czymś więcej, niż wzbogaceniu się. Harvey i Daeida, bardzo pobożni chrześcijanie, pragnęli stworzyć idealne miejsce do życia dla innych religijnych osób. Miasteczko miało być wzorem dla innych. Jego mieszkańcy mieli prowadzić moralne życie, wolne od wad i uzależnień takich jak alkohol (Wilcox gorąco opowiadał się za prohibicją).

Nazwę Hollywood wymyśliła pani Daeida Wilcox – jedna z teorii mówi, iż nazwa wzięła się od krzewu o nazwie ostrokrzew (ang. Holly). Jej mąż wytyczył ulice w mieście, w tym główną pierzeję, którą nazwał Prospect Avenue (dziś to Hollywood Boulevard). 1 lutego 1887 roku Wilcox zarejestrował powstanie miejscowości Hollywood w urzędzie hrabstwa w Los Angeles. Wkrótce do miasteczka zaczęli napływać pierwsi osadnicy.

W Hollywood powstały kościoły, szkoła i biblioteka. W 1900 roku w miejscowości mieszkało 500 osób, a Hollywood połączono z Los Angeles jednotorowym tramwajem.

W 1910 roku mieszkańcy miasteczka postanowili zawnioskować o włączeniu Hollywood do obszaru Los Angeles. Harvey Wilcox zmarł w 1891 roku. Nie byłby najpewniej zadowolony z takiego obrotu spraw. Jego marzenia o istnieniu miejscowości, którą zamieszkiwać będą pobożni, chodzący do kościoła i dbający o swoje życie duchowe chrześcijanie, nie spełniły się. Krótko po włączeniu do Los Angeles, w Hollywood zaczęli pojawiać się pierwsi ludzie związani z raczkującym przemysłem filmowym. Pierwsze studio filmowe powstało w Hollywood w 1911 roku.

Od 1940 roku w Hollywood powstawać zaczęła ekskluzywna dzielnica mieszkaniowa. Jednym z pierwszych milionerów, który kupił tam działkę był Howard Hughes.

Fenomen „Casablanki"

