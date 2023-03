Słynne postaci historyczne na ekranie. Które role zapadły w pamięć?

Wcielenie się w rolę słynnej postaci historycznej jest nie lada wyzwaniem. Które aktorskie kreacje mogą uchodzić za najciekawsze? Wybraliśmy kilka, także oscarowych, propozycji.

Gene Hackman jako gen. Stanisław Sosabowski

Gene Hackman jako polski generał, Stanisław Sosabowski, wystąpił w filmie z 1977 roku pt. „O jeden most za daleko” w reżyserii Richarda Attenborough. Film ten to jeden z najlepszych filmów dotyczących II wojny światowej. Akcja filmu opowiada o przygotowaniach i o przebiegu operacji „Market Garden”.

Cate Blanchett jako Katharine Hepburn

Pierwszym ważnym filmem tej australijskiej aktorki była filmowa biografia Elżbiety Wielkiej („Elizabeth”). Za rolę tytułowej bohaterki, królowej Elżbiety I, Blanchett otrzymała nominację do Oscara. Znana jest jako Galadriela z trylogii „Władca Pierścieni” oraz „Hobbit”. Nagrodę Akademii Filmowej przyniosła jej rola w filmie „Aviator” z 2004 roku, gdzie u boku Leonardo DiCaprio wcieliła w postać Katharine Hepburn. Przed rozpoczęciem zdjęć Blanchett brała lekcje golfa i tenisa. Zażywała także praktykowanych przez Hepburn zimnych kąpieli i wraz z trenerem ćwiczyła jej niepowtarzalny akcent.

Ben Kingsley jako Ghandi

Ben Kingsley wcielił się w postać Mahatmy Gandhiego w filmie „Gandhi”z 1982 roku. Kingsley to syn pochodzącego z Indii lekarza i brytyjskiej modelki. Przez 15 lat grał na teatralnych scenach Londynu. Rola Mahatmy Ghandiego dała mu Oscara i otworzyła drzwi do hollywoodzkiej kariery. W 2002 roku został uhonorowany przez królową Elżbietę II odznaką Rycerza Kawalera.

Judi Dench jako Elżbieta Wielka

Judi Dench to jedna z bardziej znanych brytyjskich aktorek. Najbardziej znana jest prawdopodobnie z roli M w serii filmów o Jamesie Bondzie. Dench przez wiele lat grała w teatrze. Do Oscara była nominowana siedmiokrotnie. Statuetkę przyniosła jej rola Elżbiety I Tudor w filmie „Zakochany Szekspir” (nagroda za drugoplanową rolę kobiecą).

Cate Blanchett jako Elżbieta Wielka

W rolę Elżbiety Wielkiej wcieliła się również Cate Blanchett w filmie „Elizabeth”. Film opowiada o życiu Elżbiety I Tudor, córki Henryka VIII i Anny Boleyn. Blanchett otrzymała za tę rolę nagrodę Brytyjskiej Akademii Filmowej, a za film został nagrodzony Złotym Globem w kategorii Najlepszy Film. Blanchett bardzo trafnie i sugestywnie ukazała proces dojrzewania młodej władczyni oraz jej późniejszą przemianę. Film doczekał się później drugiej części. Zatytułowano go „Elizabeth: Złoty wiek”.

Nicole Kidman jako Virgina Woolf

Australijska aktorka przygodę z aktorstwem zaczęła w wieku 14 lat. Zagrała w wielu znanych filmach. Popularność przyniósł jej także głośny związek z Tomem Cruise’m. Najważniejszą nagrodę przemysłu filmowego otrzymała jako filmowa pisarka Virgina Woolf w filmie „Godziny” z 2002 roku. Przygotowując się do tej roli leworęczna Kidman nauczyła się pisać prawą ręką, zaczęła palić ulubione przez swoją bohaterkę, samodzielnie skręcane papierosy, a także nosiła charakterystyczną protezę nosa.

Katharine Hepburn jako Eleonora Akwitańska

Sama Hepburn, w którą lata później wcieliła się Blanchett, także była laureatką Oscara. Katharine Hepburn to jedna z największych aktorek wszech czasów i legenda „złotej ery Hollywood”. Zadebiutowała w 1932 roku. Zdobyła łącznie cztery Oscary jako najlepsza aktorka pierwszoplanowa. Jedną z tych nagród otrzymała za rolę Eleonory Akwitańskiej, królowej Francji i Anglii, w filmie „Lew w zimie” z 1969 roku. W tym filmie w rolę Ryszarda Lwie Serce – syna Eleonory – wcielił się Anthony Hopkins.

Forest Whitaker jako Idi Amin

Whitaker zadebiutował w 1982 roku. Największą sławę przyniosła mu rola ugandyjskiego dyktatora Idi Amina w filmie „Ostatni król Szkocji” z 2006 roku. Whitaker otrzymał za nią Oscara oraz Złoty Glob. Zanim trafił na plan zdjęciowy, aby lepiej naśladować Amina, nauczył się języka suahili oraz grać na akordeonie. Aktor przekonał ponadto do spotkania rodzinę Amina, która opowiedziała mu o osobowości i dzieciństwie dyktatora.

Marion Cotillard jako Edith Piaf

Pochodząca z Francji Cotillard zdobyła popularność dzięki znanej serii komedii sensacyjnych „Taxi”. Oscara, Złoty Glob i nagrodę BAFTA przyniosła jej rola Edith Piaf w filmie „Niczego nie żałuję – Edith Piaf” z 2006 roku. Cotillard jest pierwszą osobą, która otrzymała Oscara za występ w języku francuskim.

Meryl Streep jako Margaret Thatcher

Zadebiutowała w 1971 roku. Meryl Streep uważana jest za jedną z największych aktorek naszych czasów. W swojej karierze otrzymała łącznie 21 nominacji do Oscara. Zdobyła trzy statuetki. Jedną z nagród dostała za rolę Margareth Thatcher w filmie „Żelazna dama” z roku 2011.

Daniel Day-Lewis jako Abraham Lincoln

Angielsko-irlandzki aktor. Jego kariera rozwija się od początku lat 80. Jako jeden z nielicznych aktorów trzymał aż trzy Oscary. Jeden z nich za rolę Abrahama Lincolna w filmie „Lincoln” z 2012 roku. Przed wcieleniem się w postać jednego z największych prezydentów Stanów Zjednoczonych, Day-Lewis przez wiele tygodni studiował jego pisma i przemówienia. Uczył się także mówić w charakterystyczny dla Lincolna sposób.

George C. Scott jako generał George Patton

Film „Patton” w reżyserii Franklina J. Schaffnera został nakręcony w 1970 roku. Rodzina gen. Pattona, choć proszona o konsultacje, odmówiła udziału przy produkcji filmu. Nakręcono go więc w oparciu o książki „Patton: „Ordeal and Triumph” autorstwa Ladislasa Farago oraz autobiografię gen. Omara Bradleya pt. „Żołnierska epopeja”. To właśnie wpływ Bradleya na film sprawił, że gen. Patton został ukazany w filmie w sposób kontrowersyjny, a nawet nieco karykaturalny. George C. Scott wcielił się jednak w tę rolę perfekcyjnie (otrzymał za nią Oscara). W 2003 roku Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych dołączyła ten film do „National Film Registry”, czyli listy filmów, które uznano, za ważne i mające wpływ na kulturę Stanów Zjednoczonych.

Elizabeth Tylor jako Kleopatra

Być może jedna z najbardziej kultowych kreacji w historii kina to właśnie Elizabeth Tylor jako Kleopatra. Film w reżyserii Josepha L. Mankiewicza powstał w 1963 roku. Film był jednym z najbardziej dochodowych filmów w 1963 roku oraz jednym z najbardziej kasowych filmów dekady na całym świecie. Do roli Kleopatry rozważano różne aktorki, m.in. Joan Collins, Joanne Woodward, Suzy Parker, Susan Hayward, Audrey Hepburn, Sophię Loren, Ginę Lollobrigidę i Dorothy Dandridge. Ostatecznie Kleopatrę zagrała Elizabeth Tylor, której partnerował (jako Marek Antoniusz) Richard Burton. Za rolę królowej Egiptu Tylor otrzymała wówczas rekordową gażę 1 miliona dolarów.

