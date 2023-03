QUIZ: "Janosik". Kultowy polski serial. Jak dużo o nim wiesz?

„Janosik” to niezwykle popularny w czasach PRL serial. Do dzisiaj jest chętnie oglądany zarówno przez starszych, jak młodszych widzów. Szybka akcja, dużo humoru, ale także sytuacji dramatycznych i pełnych napięcia sprawiają, że kolejne pokolenia chętnie sięgają do historii kultowego już bohatera polskiego kina.

„Janosik" to serial luźno nawiązujący do życia i działalności legendarnego zbójnika Juraja Janosika. Polski filmowy Janosik, w którego rolę wcielił się Marek Perepeczko, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w polskim kinie.

Juraj Janosik Juraj Janosik urodził się w 1662 lub 1688 roku we wsi Terchova na terenie dzisiejszej Słowacji. Dokładana data jego urodzin nie jest znana. Janosik miał prawdopodobnie brata i siostrę. Brat został skazany na śmierć najprawdopodobniej za pomoc w zbójeckiej działalności swojego brata Juraja. Okolice, w których mieszkał Janosik należały do hrabiego Jana Jakuba Löwenburga, Niemca ze Śląska. Jego rezydencją była miejscowość Teplička nad Váhom. W 1703 roku Janosik brał udział w powstaniu antyhabsburskim (powstaniu kuruców), któremu przewodził Franciszek Rakoczy. Janosik wystąpił tym samym przeciwko miejscowemu panu, Löwenburgowi. Po upadku powstania Janosik powrócił do swojej wsi. Niedługo później wstąpił jednak do armii austriackiej, choć nie wiadomo, czy dobrowolnie. Służył m.in. jako strażnik więzienny, gdzie poznał swojego przyszłego kompana i przyjaciela, Tomáša Uhorčíka. Po jakimś czasie został przez rodziców wykupiony ze służby. Kiedy Janosik mieszkał już ponownie w swojej wsi, trafił do niego Uhorčík, który uciekł z więzienia. Miał on namawiać Janosika, aby został rozbójnikiem. Ten zgodził się. Jego pierwszą łupieżczą wypraw, wraz z Uhorčíkiem, był „wypad" na Morawy w 1711 roku. Niedługo później Uhorčík odszedł z bandy, a przywódcą zbójników został Janosik. Nie wiadomo, jak doszło do złożenia przez Janosika „przysięgi bandyckiej", a później wyboru go na przywódcę. Informacje te można znaleźć jedynie w podaniach ludowych i utworach poetyckich. Od chwili, jednak w której Janosik został przywódcą bandy, wszyscy członkowie drużyny musieli być mu posłuszni. Przysięga, jaką składali wszyscy członkowie grupy Janosika znana jest z protokołów sądowych. Brzmiała ona: „Przysięgam na Boga wiecznego, Trójcę Przenajświętszą, Maryję Pannę i wszystkich Świętych Bożych, że nie zdradzę, nie oszukam ani nie opuszczę towarzyszy moich ani w szczęściu, ani w nieszczęściu. Boże pomóż mi!" Janosik i jego ludzie prowadzili bandycką działalność w latach 1711-1713. Zimą ukrywali się na wsiach i w górach. Zasięg „działalności" zbójnickiej Janosika był naprawdę duży. Atakował on w różnych miejscach na terenie większej części Słowacji oraz na Śląsku. Już po schwytaniu zarzucano Janosikowi przynajmniej kilkadziesiąt różnych napadów rabunkowych. Niektóre przestępstwa zostały mu niesłusznie przypisane, co jednak nie znaczy, że był niewinny. Legenda Janosika ma również swoje podstawy. Niejednokrotnie bywało, że po napadzie na kupców lub bogaczy podróżujących przez Słowację (wówczas Węgry), ludzie Janosika rozdawali zrabowane kosztowności i biżuterię mieszkającym w pobliżu ludziom.

