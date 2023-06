QUIZ: Co widzimy na tym zdjęciu? Prawda czy fałsz

Czy znacie Państwo wszystkie te miejsca? Niektóre z nich pokazaliśmy z nieco „innej perspektywy”. Zachęcamy do spróbowania swoich sił w naszym quizie. Może uda nam się zainspirować kogoś do odbycia podróży?

Najstarsze szlaki w Polsce

Szlaki turystyczne na terenie Polski wyznaczane są przez PTTK. Na obszarach parków narodowych za wyznaczenie znaków odpowiedzialne są władze parku, które porozumiewają się w tej sprawie z PTTK.

W Polsce symbol szlaku to trzy przylegające do siebie poziome pasy: górny i dolny to pasy białe, a środkowy ma inny kolor: czerwony, zielony, żółty, niebieski lub czarny. Kolor szlaku nie oznacza jego trudności– wbrew pokutującej opinii mówiącej, że np. szlak czarny to szlak najtrudniejszy. Różne kolory stosowane są tylko dla lepszego rozróżnienia ich na mapie i lepszej orientacji w terenie (np. kiedy szlaki się krzyżują).

Symbol szlaku malowany jest na drzewach, skałach czy murach. Na trasie, którą wiedzie szlak umieszcza się też tzw. szlakowskazy, które wskazują przy okazji kierunek, którym należy podążać. Umieszcza się na nich także napis mówiący o miejscu docelowym oraz odległość i/lub przewidywany czas, jaki jest potrzebny, aby dotrzeć do celu.

Na szlakach spotkać można też infrastrukturę ułatwiającą turystom poruszanie się (mosty, kładki oraz sztuczne ułatwienia jak łańcuchy, drabinki i klamry), a także odpoczynek, czyli np. ławki, altany, wieże widokowe. (...)

Zorganizowana turystyka w Polsce narodziła się na Podhalu w czasach zaborów. Tatry i Zakopane rozpromował wśród Polaków Tytus Chałubiński, który dostrzegł w tym regionie wielką wartość krajobrazową i uznał je za świetne miejsce na wypoczynek oraz stworzenie uzdrowiska. W krótkim czasie Zakopane stało się „mekką” polskości dla tysięcy Polaków. To tutaj rozwijała się sztuka, spotykali się najwięksi polscy artyści, a Polacy ze wszystkich zaborów przybywali na letniska, aby zaczerpnąć oddechu wolności z dala od rosyjskich czy pruskich władz.

W 1873 roku w Zakopanem powstało Towarzystwo Tatrzańskie promujące wycieczki po Tatrach i dbanie o tatrzańską przyrodę. Celem TT było niejako uporządkowanie tatrzańskiej turystyki. Z wypadów w góry korzystało coraz więcej osób, a więc ważne było, aby wyprawy te były bezpieczne oraz prowadzone przez doświadczonych i znających góry przewodników.

Działacze TT zaczęli też uporządkowywać, poprawiać oraz wyznaczać nowe ścieżki w Tatrach. Budowano też nowe mosty i kładki przez tatrzańskie potoki. Dolinki reglowe, jak Strążyska czy Białego stały się dzięki temu dostępne dla wszystkich, nawet mało wprawionych letników. Wkrótce zaczęto też wytyczać bardziej wysokogórskie drogi, na szczyty i przełęcze.

