Ted Kaczynski – terrorysta i zabójca. Kim był słynny "Unabomber"

Ted Kaczynski otrzymał przydomek „Unabomber”. Wziął się on od kryptonimu sprawy (UNABOM (university and airline bombings), jaką agenci FBI prowadzili przeciwko człowiekowi, który przez kilkanaście lat siał postrach wśród licznych Amerykanów.

Geniusz i psychopata

Ted Kaczynski (Theodore John Kaczynski) urodził się 22 maja 1942 roku w Chicago. Nazwisko „Kaczynski” miał po dziadkach, którzy pochodzili z Polski.

Od dziecka Ted był niezwykle uzdolniony w zakresie nauk ścisłych. Mając zaledwie 16 lat rozpoczął studia na Uniwersytecie Harvarda. Doktorat z matematyki obronił na Uniwersytecie Michigan.

W czasie studiów Kaczynski brał udział w budzącym wiele zastrzeżeń eksperymencie psychologicznym, który ponoć (także według niego samego) odcisnął piętno na jego życiu i zaważył na kolejnych decyzjach, jakie podejmował.

Niemniej po studiach Kaczynski wciąż pracował naukowo, rozwijał się. W latach 1967-1969 pracował jako docent na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, jednak nagle zrezygnował z tej posady i stał się bezrobotny. Wkrótce wyprowadził się z domu, porzucił wygody, stronił od ludzi. Zamieszkał w drewnianej chacie bez żadnych wygód.

W 1978 roku Ted Kaczynski zaczął wysyłać do różnych osób przygotowywane wcześniej przez siebie bomby. Ładunki wybuchowe umieszczał w listach. Jak później twierdził – w ten sposób walczył ze złem, które wynikało z rozwoju techniki i postępu.

Z powodu listów-pułapek Kaczynskiego zginęły 3 osoby, a 29 zostało rannych. Bomby Kaczynski wysyłał aż do 1995 roku – przez cały czas pozostawał nieuchwytny dla amerykańskich służb. Podobno śledztwo w jego sprawie było najbardziej kosztownym w całych dziejach FBI.

We wrześniu 1995 roku w gazetach „The New York Times” i „The Washington Post” pojawił się „manifest” Teda Kaczynskiego, w którym ostrzegał on ludzkość m.in. przed dążeniem do postępu i uprzemysłowienia, które ostatecznie pozbawiają ludzi wolności.

Na manifest zwrócił uwagę David Kaczynski, brat Teda, który od dawna nie utrzymywał z nim kontaktów. Skojarzył słowa manifestu z poglądami, jakie od dawna głosił jego brat. W ten sposób policja wpadła na trop Teda Kaczynskiego.

Kaczynskiego aresztowano 3 kwietnia 1996 roku. Skazano go na dożywocie i zamknięto w więzieniu o zaostrzonym rygorze, gdzie przebywają najgroźniejsi amerykańscy przestępcy (ADX Florence w stanie Kolorado). W 2001 roku Kaczynski został przeniesiony do innego zakładu karnego ze względu na stan zdrowia. Chorował na nowotwór.

10 czerwca 2023 roku Ted Kaczynski został znaleziony martwy w swojej celi. Jak podano – popełnił samobójstwo.

Czytaj też:

"Boże, zabrałeś nie tego Kaczyńskiego". Skandal na wiecu Tuska, politycy PiS chcą przeprosinCzytaj też:

Sześć przerażających postaci historycznych. Ile prawdy jest w ich złowrogich legendach?Czytaj też:

Sprawa Gorgonowej. Czy to ona mogła zabić młodą dziewczynę?