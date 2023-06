Kto wymyślił Dzień Ojca? Od kiedy obchodzi się to święto?

Dzień Ojca nie jest świętem państwowym, lecz pomimo to 23 czerwca w wielu kalendarzach jest dniem wyszczególnionym.

Sam pomysł na ustanowienie dnia poświęconego wszystkim ojcom narodził się w Stanach Zjednoczonych, podobnie jak pomysł na Dzień Mamy. W przypadku dnia ku czci wszystkim mam, historycy dopatrują się długiej, jeszcze przedchrześcijańskiej tradycji. Dzień Ojca nie ma może tak „rozbudowanej” genezy, jednak obecnie jest również świętem bardzo ważnym, choć w niektórych krajach być może wciąż nie tak popularnym jak Dzień Matki.

Dzień Ojca – historia

Korzeni Dnia Ojca można szukać w obchodzonej 19 marca przez Kościół katolicki uroczystości św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Święto to wprowadził do brewiarza i mszału rzymskiego papież Sykstus IV w 1479 roku, choć pierwsze wzmianki o obchodzeniu dnia ku czci św. Józefa pochodzą już z VIII wieku. Na wschodzie, w Kościele koptyjskim, święto św. Józefa było obchodzone już w IV-V wieku.

W USA pierwsze, jeszcze nieoficjalne obchody Dnia Matki (wówczas nazywano ten dzień Dniem Matczynej Pracy), obchodzono w 1907 roku. Niedługo później, uznawszy, że dzień ku czci wszystkich matek tak dobrze się przyjął, postanowiono wybrać także inne daty, kiedy będzie obchodzić się święta honorujące innych członków rodziny. W ten sposób w Stanach Zjednoczonych wprowadzono Dzień Ojca, Dzień Rodzeństwa czy Dzień Dziadków.

Pierwszy Dzień Ojca w USA obchodzono już 19 czerwca 1910 roku w miasteczku Spokane w stanie Waszyngton. Uroczystości zorganizowała córka weterana wojny secesyjnej, pani Sonora Smart Dodd, której ojciec (William Smart), po śmierci żony wychowywał samotnie ją oraz pięcioro jej młodszych braci. Sonora dowiedziawszy się podczas jednej z niedzielnych mszy, że istnieje już dzień honorujący matki, uznała, że trud i poświęcenie jej ojca, a także wszystkich innych ojców na świecie, także zasługuje na własne święto.

Przez kolejne lata Dzień Ojca był obchodzony raczej lokalnie, choć w całych Stanach Zjednoczonych dzień ten (w USA była to trzecia niedziela czerwca, czyli data ruchoma) stawał się coraz bardziej popularny. Ostatecznie dopiero w 1972 prezydent Richard Nixon ustanowił oficjalnie Dzień Ojca.

Najbardziej popularną na świecie datą, kiedy obchodzi się Dzień Taty, jest trzecia niedziela czerwca. Jednak, tak jak w przypadku Dnia Matki, także Dzień Ojca, obchodzony jest różnie, w zależności od państwa.

Dzień Ojca w Polsce

Dyskusja na temat obchodów tego dnia pojawiła się w Polsce w 1965 roku na łamach „Expressu Ilustrowanego”. Pomysł ten „podrzucił” dziennikarz Konrad Turowski, który zaczął pytać swoich rozmówców i znane osoby o to, jaką datę na Dzień Ojca uznaliby za najlepszą. Poeta Jan Sztaudynger powiedział wówczas, że ideę powołania takiego święta „popiera z całego serca”, a najstosowniejszą datą będzie, według niego, 23 czerwca, gdyż „jest to najkrótsza noc roku, ojciec ma labę, więc największe święto”. Wywiad ze Sztaudyngerem opublikowano 16 czerwca 1965 roku na łamach „Expressu…”. Z czasem Dzień Ojca zdobywał coraz większą popularność. Do promowania tego dnia dołączyły takie inne czasopisma i gazety. Od 1965 roku więc Dzień Ojca obchodzony jest w Polsce co roku pod tą samą datą – 23 czerwca.

Czytaj też:

Jan Vermeer. Mąż, ojciec, karczmarz i... geniusz. Mistrz zapomniany na 200 latCzytaj też:

Urszula Kochanowska. Kim była? Czy córka wybitnego pisarza faktycznie istniała?Czytaj też:

Siali postrach w swoich czasach. 13 znanych i mniej znanych postaci starożytności