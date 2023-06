Mniej znana Hepburn? Katharine - niepokorna gwiazda kina

Katharine Hepburn urodziła się w 1907 roku w Hartford w Connecticut. Jej matką była sufrażystka Katharine Marthy Houghton, a ojcem lekarz urolog, dr. Thomas Norval Hepburn. Miała czwórkę młodszego rodzeństwa i starszego brata, który powiesił się, mając zaledwie 15 lat. Prawdopodobnie był to nieszczęśliwy wypadek, a nie planowane samobójstwo. Niespodziewana śmierć brata, który był jej najlepszym przyjacielem i autorytetem, była dla Hepburn ogromną traumą. W latach późniejszych często utrzymywała, że urodziła się 8 listopada, a nie 12 maja – robiła to aby uczcić pamięć nieżyjącego brata, podając właśnie jego datę urodzin.

Już od najmłodszych lat Katharine Hepburn regularnie uczęszczała z ojcem kina. Tam narodziła się jej miłość do dziesiątej muzy. Zanim jednak zdecydowała się na karierę aktorską, ukończyła w 1928 r. uczelnię Bryn Mawr College z dyplomem z filozofii i historii. Dopiero po studiach rozpoczęła pierwsze przymiarki do aktorskiego fachu. Pierwszą poważną rolę zagrała w przedstawieniu "The Big Pond" wystawionym w teatrze Great Neck na Long Island. Jej rola spodobała się na tyle, że zaczęła dostawać angaże do kolejnych przedstawień. W 1928 r. wyszła też za mąż za Ludlowa Ogdena Smitha; małżeństwo przetrwało do 1934 roku.

Sukcesy i sława

W 1932 r. Katherine Hepburn zadebiutowała na wielkim ekranie grając główną rolę w w filmie George’a Cukora "A Bill of Divorcement”. Produkcja okazała się spektakularnym sukcesem, a ona sama zyskała sławę i przychylne opinie krytyków. W rok później zagrała w nagrodzonym Oscarem za najlepszy scenariusz obrazie "Małe Kobietki" (także w reżyserii George’a Cukora). Swój sukces przypieczętowała w tym samym roku filmem 'Poranna chwała" Lowella Shermana – zagrała tam dziewczynę z prowincji, która przybywa do Nowego Jorku, aby zostać gwiazdą Broadwayu. Za tę rolę aktorka otrzymała swojego pierwszego Oscara.

Pomimo iż Katharine zbierała najwyższe laury w swoim fachu, to jednocześnie często zarzucano jej, że jest zbyt "męska" i szorstka. Dawało się to we znaki zwłaszcza w scenach miłosnych. Reżyserzy wspominali, że dla swoich filmowych partnerów Hepburn potrafiła być niezwykle stanowcza.

Hepburn taka jednak po prostu była. Sama kreowała swój niepokorny wizerunek. Do tego łamała kanony mody – zamiast sukienek często wybierała ogrodniczki lub rozszerzane spodnie od garnituru, co uchodziło wówczas za bardzo ekstrawaganckie. Czasami występowała też bez makijażu. Wkrótce jednak setki kobiet zaczęły kopiować jej styl.

Trudna miłość i kolejne sukcesy

Lata 40. przyniosły kolejne obsypane nagrodami obrazy – Hepburn zagrała m.in. w "Filadelfijskiej opowieści” oraz w "Kobiecie roku". Ten ostatni film był dla niej szczególny, gdyż poznała wówczas miłość swojego życia, czyli Spencera Tracy’ego. Razem zagrali jeszcze w ośmiu filmach. Byli razem 27 lat, choć nigdy nie wzięli ślubu. Gdy się poznali Tracy miał już żonę. Hepburn nigdy nie pokazywała się z nim publicznie, nie opowiadała też o tym związku. W końcu, kiedy Tracy zmagał się z alkoholizmem i depresją, zamieszkali razem. Hepburn opiekowała się nim aż do jego śmierci w 1968 r.. Aby uniknąć skandalu, nie pojawiła się nawet na pogrzebie ukochanego.

W kolejnych latach Katharine Hepburn nie związała się z nikim. Rzuciła się w wir pracy. W 1968 i 1969 r. otrzymała dwie Nagrody Akademii Filmowej: a występ w "Zgadnij, kto przyjdzie na obiad" Stanleya Kramera i za kreację w obrazie "Lew w zimie" Anthony’ego Harveya.

W latach 80. przypieczętowała status najwybitniejszej aktorki stulecia kolejnym Oscarem – w 1982 r. statuetkę otrzymała za pierwszoplanową rolę w filmie „Nad złotym stawem" w reżyserii Marka Rydella.

Swoją karierę aktorską Hepburn zakończyła dopiero w 1994 r. W latach 90. jej zdrowie znacząco się pogorszyło, zaczęła cierpieć na demencję. Katharine Hepburn marła 29 czerwca 2003 r. w Old Saybrook w stanie Connecticut. Została pochowana na cmentarzu w swoim rodzinnym Hartford.

