QUIZ: Flagi świata. Te pytania nie są łatwe

Znajomość flag państwowych ważnych, z naszej perspektywy, państw świata jest raczej dość powszechna (a przynajmniej powinna być). Wszyscy wiemy, jak wygląda flaga Polski, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady, Rosji czy Niemiec. Jednak – czy znasz ich historię? Czy kojarzysz flagi tych mniejszych, leżących na dalekich kontynentach państw? A może znasz perypetie towarzyszące powstaniu niektórych flag europejskich? Zapraszamy do rozwiązania naszego QUIZU.

Dolna Kanady należała do Imperium Brytyjskiego od 1610 roku. Używaną od tamtej pory przez angielskich mieszkańców Kanady flagą była, rzecz jasna, flaga brytyjska, popularnie zwana Union Jack.

Część Kanady należała w tym czasie do Francji (w 1534 roku Kanadę odkrył Jacques Cartier i to on nadał temu państwu nazwę „Kanata”, co w języku Indian z plemienia Irokezów i Huronów oznaczało „wioska”). W 1763 roku, w wyniku licznych starć pomiędzy wojskami francuskimi a Indianami, Francuzi zostali zmuszeni do wycofania się z rozległych terenów, które niedługo później zaczęła przejmować Wielka Brytania.

W 1867 roku utworzono Dominium Kanady (Konfederację Kanady), które było państwem federacyjnym w ramach Imperium Brytyjskiego. Spośród siedmiu kolonii brytyjskich do konfederacji przystąpiły cztery: Ontario, Quebec, Nowy Brunszwik i Nowa Szkocja. Finalizacją zmian była Ustawa o Ameryce Brytyjskiej, którą uchwalił Parlament Brytyjski i którą podpisała królowa Wiktoria. Ustawa weszła w życie 1 lipca 1867 roku (dzień ten obchodzony jest jako Dzień Kanady). Wtedy też zaczęto używać brytyjskiego Czerwonego Sztandaru z naniesionymi na nią herbami poszczególnych prowincji

Na początku XX wieku rozpoczęła się dyskusja na temat nowej flagi, która lepiej reprezentowałaby niezależną Kanadę. W 1925 roku zaczęto analizować możliwe projekty nowego symbolu. Jednak dopiero 20 lat później, w 1946 roku powstała specjalna parlamentarna komisja, która zajęła się „na poważnie” analizą projektów nowej flagi. W sumie na konkurs wpłynęło ponad 2600 zgłoszeń. Przez bardzo długi czas kanadyjscy politycy nie mogli się zdecydować na żaden projekt. Pracę zintensyfikowano dopiero w latach 60., kiedy zbliżała się setna rocznica utworzenia Dominium Kanady.

