QUIZ: Dopasuj aktora do filmowego bohatera. Znasz się na kinie historycznym?

Robert Oppenheimer urodził się 22 kwietnia 1904 roku w Nowym Jorku. Jego rodzina pochodziła z Niemiec. Byli to bogaci Żydzi, którzy wyemigrowali do USA pod koniec XIX wieku. Od młodych lat Oppenheimer interesował się fizyką i chemią. Studiował na Uniwersytecie Harvarda w USA, a później na Uniwersytecie Cambridge w Wielkiej Brytanii oraz Uniwersytecie w Getyndze (Niemcy), gdzie poznał czołowych fizyków z całej Europy. Mając zaledwie 22 lata obronił doktorat. W 1927 roku powrócił do Stanów Zjednoczonych. Pracował na Harvardzie, w California Institute of Technology, a później jako profesor (mając 25 lat) na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Oppenheimer był całkowicie oddany nauce. Wszelkie niepowodzenia bardzo przeżywał, co odbijało się na jego zdrowiu psychicznym i miało wpływ na ataki depresji. Oppenheimer cierpiał także na inne schorzenia. Zmagał się m.in. z gruźlicą i czerwonką.

W czasie wielkiego kryzysu na przełomie lat 20. i 30. Oppenheimer zainteresował się sprawami socjalnymi i pracowniczymi oraz ruchem lewicowym. Sam nigdy nie wstąpił do Komunistycznej Partii Stanów Zjednoczonych, choć wielu ludzi w jego otoczeniu to zrobiło, m.in. brat Frank Oppenheimer oraz żona Katherine „Kitty” Puening. Trudno się dziwić, że powiązania Oppenheimera z lewicą i amerykańskimi komunistami były dla wielu ludzi sporą przeszkodą, aby to jemu powierzyć prace przy Projekcie Manhattan. Ostatecznie jednak, z racji dotychczasowych dokonań i rozległej wiedzy, Oppenheimer stał się częścią tajnych badań prowadzonych przez władze USA. (...)

Najsłynniejszy cytat Oppenheimera pochodzi z filmu dokumentalnego „Decyzja o zrzuceniu bomby” z 1965 roku. Oppenheimer wspominał w nim pierwszą próbę bomby atomowej z 16 lipca 1945 roku:

„Wiedzieliśmy, że świat nie będzie taki sam. Kilka osób się śmiało, kilka płakało, większość milczała. Przypomniałem sobie wers z hinduskiego pisma Bhagawadgita, kiedy Wisznu (…) mówi: »Teraz stałem się Śmiercią, niszczycielem światów«. Przypuszczam, że wszyscy tak myśleliśmy, w taki czy inny sposób”. Oppenheimer, choć określał się jako ateista, od młodych lat czytał różne religijne pisma, głównie pisma hinduskie w sanskrycie.

Po zakończeniu II wojny światowej (i wykorzystaniu broni nuklearnej przeciwko Japonii) Robert Oppenheimer był przewodniczącym komitetu doradczego Komisji Energii Atomowej USA. Sprzeciwiał się wówczas – co niektórym się nie podobało – budowie bomby wodorowej oraz postulował ograniczenia w związku z używaniem energii jądrowej. W związku z jego sceptycznym podejściem do rozwoju tak niszczycielskich rodzajów uzbrojenia oraz z racji wcześniejszych „powiązań” z komunistami, Oppenheimer znalazł się na amerykańskiej „czarnej liście” osób podejrzewanych o związki z ZSRS. Działo się to w czasie szczytu tzw. czerwonej paniki, którą zapoczątkował senator Joseph McCarthy rzucając wiele oskarżeń dotyczących współpracy z Moskwą wobec różnych polityków i znanych osób w USA. W 1954 roku Oppenheimerowi cofnięto poświadczenie bezpieczeństwa przez co nie mógł już działać w Komisji Energii Atomowej. Zajął się wówczas pracą naukową. Zrehabilitowano go w czasie prezydentury Johna F. Kennedy’ego, lecz Oppenheimer nie piastował już publicznych funkcji. Julius Robert Oppenheimer zmarł 18 lutego 1967 roku w Princeton.

