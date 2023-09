Złota nadzieja

Dlaczego ludzie, w szczególności wojskowi, tak głęboką symboliczną czcią otaczają broń, np. szable? Broń to obietnica zwiększenia szans człowieka w starciu z zagrożeniami, których nie sposób przewidzieć. Podobną rolę odgrywało zawsze w dziejach ludzkości złoto. Przeglądając jeden z niemieckich magazynów z lat 70., natrafiłem na reklamę banku sprzedającego południowoafrykańskie złote monety, tzw. krugerrandy. Slogan reklamowy brzmiał: „Ein Stück Gold, Ein Stück Sicherheit” – co w wolnym tłumaczeniu brzmi: „Kawałek złota, kawałek bezpieczeństwa”. Autorzy reklamówki najwyraźniej starali się dotrzeć do mentalności pokolenia, które przeżyło drugą wojnę światową. Ludzi, którzy musieli opuścić Pomorze, Prusy Wschodnie, Dolny Śląsk – często, jak to się wtedy mówiło, z jedną walizką w ręku.