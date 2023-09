Muzeum Historii Polski. Nareszcie!

Muzeum Historii Polski to największa inwestycja kulturalna w Polsce w ciągu ostatnich lat, a być może największa, jaką kiedykolwiek przeprowadzono. Gmach nowo otwartego muzeum imponuje rozmiarem. Już od dzisiaj czeka na wszystkich zwiedzających.

Na otwarcie Muzeum Historii Polski przyszło nam czekać od 2006 roku. Choć wciąż to jeszcze nie koniec prac wykończeniowych oraz przygotowywania wystawy stałej, to MHP zyskało w końcu własną stałą siedzibę. Oficjalna inauguracja miała miejsce 28 września 2023 roku o godzinie 12.

Trudne prace

Idea powołania nowej instytucji muzealnej, jaką miało być Muzeum Historii Polski, narodziła się w roku 2006. Jednym z pomysłodawców był prezydent Lech Kaczyński. Popierało ten pomysł wielu polskich historyków, naukowców i intelektualistów, w tym szef IPN Janusz Kurtyka czy generalny konserwator zabytków Tomasz Merta, o których w dniu otwarcia przypomniał dyrektor MHP, Robert Kostro.

Inwestycja była wspierana przez rząd PiS. Niestety, całą koncepcję, de facto, zarzucono, kiedy do władzy doszła Platforma Obywatelska w roku 2008.

Muzeum jednak wciąż działało, choć nieco „wirtualnie”. Organizowano wystawy czasowe, wystawy plenerowe, konferencje, prelekcje. Bardzo prężnie działała także strona internetowa muzeum, gdzie pojawiały się liczne wystawy online. Wciąż jednak brakowało najważniejszego: stałej siedziby.

Budowa Muzeum Historii Polski ruszyła dopiero w roku 2018. Najważniejsze prace zakończono w tym roku. Uroczyste otwarcie miało miejsce 28 września.

Jest duma

Budynek MHP robi duże wrażenie. Jest to największe muzeum w Polsce i jedno z największych w Europie. Prócz wystawy stałej i wystaw czasowych, na terenie muzeum znalazło się też miejsce dla liczącej ponad 570 foteli sali widowiskowej (audytorium), sali kinowej dla ponad 130 osób oraz sali konferencyjnych. Na dachu muzeum znajduje się ponadto taras widokowy, skąd, jak zapewniał na otwarciu dyrektor MHP, roztacza się „najpiękniejszy widok na Warszawę”. MHP znajduje się w sercu warszawskiej Cytadeli. Tuż obok zlokalizowane jest Muzeum Wojska Polskiego, a nieco dalej Muzeum X Pawilonu i Muzeum Katyńskie. Tym samym miejsce to – warszawska Cytadela – staje się na naszych oczach jednym z najważniejszych dla pamięci historycznej miejsc w Polsce.

Choć MHP ma już swoją stałą siedzibę, wciąż trzeba czekać na otwarcie wystawy stałej, która ma się mieścić na ponad 7 tysiącach metrów kwadratowych. Obecnie oglądać można wystawę czasową pod nazwą „Wielkie i małe historie. Tworzenie kolekcji Muzeum Historii Polski”, gdzie ukazano około 500 eksponatów (spośród 60 tysięcy, jakimi dysponuje MHP). Wystawa ta daje przedsmak tego, z czego składać będzie się przyszła wystawa stała prezentująca ponad tysiąc lat dziejów naszego państwa.

Na wystawie czasowej zobaczyć można sporo ciekawych przedmiotów. Są wśród nich np. maszyna szyfrująca Enigma, przedmioty osobiste oficerów zamordowanych przez Sowietów w Katyniu, które odnaleziono podczas ekshumacji, Order Orła Białego nadany pośmiertnie Romanowi Dmowskiemu, pamiątki związane z prof. Kazimierzem Bartlem, mundur gen. Stanisława Maczka, a nawet elementy ogrodzenia Stoczni Gdańskiej czy wagonik kolejki wąskotorowej, którą wywożono gruz ze zburzonej przez Niemców Warszawy. Bardzo ciekawe są też „wielkogabarytowe” pamiątki, które archeolodzy wydobyli z dna Wisły. Na uwagę zasługują także – na wystawie czasowej tylko zasygnalizowane – odzyskane straty wojenne czy eksponaty zakupione przez MHP. Wystawie towarzyszą multimedia. Z kolei dzieci (choć pewnie nie tylko dzieci) zainteresowane będą „żywymi” eksponatami. Wśród nich znajdują się np. pasy kontuszowe, których można dotknąć oraz, dzięki umieszczonej instrukcji, nauczyć się je wiązać.

Podczas otwarcia MHP przemówienia wygłosili prezydent RP Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński oraz dyrektor Muzeum Robert Kostro. Na uroczystości pojawili się parlamentarzyści, ambasadorowie, duchowni przedstawiciele pięciu wyznań, historycy, naukowcy i inni, liczni goście – łącznie około 500 osób.

Muzeum Historii Polski to instytucja, na którą Polska czekała tak naprawdę od 1989 roku. Choć można wyrazić żal, że przyszło nam czekać aż tyle lat, dziś niemal z ulgą, można powiedzieć: nareszcie. Miejmy nadzieję, że żaden przyszły rząd nie zaprzepaści ogromu pracy, jaki już włożono w budowę stałej siedziby MHP, a wielki potencjał, jaki ma to miejsce nie zostanie zmarnowany. Oby największe muzeum w Polsce służyło nam i kolejnym pokoleniom, stając się miejscem debaty, sporów, ale też, mimo wszystko, miejscem, które bardziej łączy, niż dzieli. Bo, parafrazując słowa Jarosława Marka Rymkiewicza, Polskę mamy tylko jedną i innej mieć nie będziemy. O naszą historię musimy dbać, a pamięć pielęgnować, aby naszych dziejów nie pisali obcy, ale my sami.

Czytaj też:

MHP: Wejdź do historii!Czytaj też:

Gliński podczas otwarcia Muzeum Historii Polski: To największa inwestycja w obszarze kultury