QUIZ: Najmniej znane stolice świata

„Złote Miasta”

Złote miasta Ameryki to mit, który funkcjonował w świadomości kolejnych pokoleń konkwistadorów. Złote miasta poszukiwane były przez dziesiątki lat. Najsłynniejszym ze złotych miast pozostaje El Dorado. Gdzie szukano mitycznego miasta? Kim byli jego poszukiwacze? Czy, gdyby nie chęć znalezienia El Dorado, północna część Ameryki Południowej zostałaby tak dobrze poznana?

El Dorado, Paititi, Quivira… Miejsca te przez lata rozpalały wyobraźnię odkrywców, żeglarzy i poszukiwaczy przygód. Mit siedmiu złotych miast funkcjonował w czasach podboju Ameryk przez Hiszpanię i Portugalię. Opowiadano sobie legendy o ich istnieniu i możliwych lokalizacjach. Opowieści wzięły się z mitologii Azteków, Inków i historii zasłyszanych przez przybyłych do Ameryki Europejczyków. Hiszpanie dowiedzieli się, że mityczne złote miasta leżą po drugiej stronie pustyni, setki kilometrów na północ.

Późniejsze informacje na temat złotych miast pochodzą m.in. z raportów złożonych przez ludzi ocalałych z wyprawy Pánfilo de Narváeza z 1527 roku. Ekspedycja ta wyruszyła z Hispanioli przez Florydę, wzdłuż Zatoki Meksykańskiej aż do Zatoki Kalifornijskiej. Dziewięć lat później ekspedycja dotarła do Meksyku. Z 600 osób biorących udział w wyprawie ocalały jedynie cztery osoby. To oni opowiedzieli o cudach, które znajdują się rzekomo na dalekiej północy: miały tam istnieć miasta ociekające złotem. Opowieści te zweryfikowano po części w 1540 roku, kiedy do jednego ze złotych miast, określanego przez tubylców jako Cibola, dotarł konkwistador Francisco Vázquez de Coronado. Zamiast złotych pałaców znalazł jednak wyłącznie budynki z cegły.

Legenda o El Dorado i innych złotych miastach jednak przetrwała. Kolejni poszukiwacze przygód nie porzucili marzeń o ich odnalezieniu.

