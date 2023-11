Niektórym uczniom znajomość dat (czy raczej ich nieznajomość) spędza sen z powiek, gdyż jest to nieodłączna część większości szkolnych sprawdzianów. Daty nie są może najważniejszym elementem w nauczaniu historii, lecz bez nich trudno najczęściej zrozumieć, dlaczego jakieś wydarzenia miały miejsce. Czy zmierzysz się z naszym QUIZEM i spróbujesz dopasować wszystkie daty do wydarzeń?

QUIZ: Połącz datę i wydarzenie. Nie będzie łatwo

QUIZ:

Połącz datę z wydarzeniem. Nie pomylisz się?

Podział państwa Karola Wielkiego

W chwili śmierci Karola Wielkiego w roku 814, granice jego imperium sięgały od dzisiejszych Czech po Hiszpanię i środkowe Włochy. Państwo, z racji swojego wielkiego terytorium, nie było jednak stabilne. Dopóki żył Karol Wielki potrafił on utrzymać w ryzach swoich dowódców, armię i urzedników, a ci sprawiali, że władza na tak rozległym obszarze była możliwa. Podobnych umiejętności nie miał syn i następca Karola, Ludwik Pobożny. O władzę nad wielkim terytorium zaczęli kłócić się jego synowie. Konflikty były coraz bardziej niebezpieczne także dla samego Ludwika, który na krótki czas został nawet zdetronizowany przez własnych synów.

Ludwik Pobożny podzielił w końcu państwo pomiędzy swoich trzech synów. Miał więcej dzieci, ale spośród męskich potomków tylko ci trzej synowie dożyli do tego czasu: pochodzący z pierwszego małżeństwa Lotar i Ludwik Niemiecki oraz z drugiego związku, Karol Łysy.

Lotar, jako najstarszy syn, miał odziedziczyć tytuł cesarza rzymskiego. Otrzymał on także największą część władztwa Karolingów. Jego bracia mieli jednak również duże ambicje. W wyniku dalszych walk Ludwik Pobożny pozbawił więc Lotara części ziem, co trochę uspokoiło młodszych synów, lecz jednocześnie mocniej podburzyło Lotara. Było jasne, że po śmierci ojca bracia staną do walki.

Ludwik Pobożny zmarł w 840 roku. Lotar ogłosił się wówczas zwierzchnikiem wszystkich ziem, nad którymi władzę sprawowali Karolingowie. Jego młodsi bracia nie uznali jego władzy i wypowiedzieli Lotarowi wojnę. W 841 roku Ludwik Niemiecki i Karol Łysy pokonali Lotara w bitwie pod Fontenoy. Rok później Ludwik i Karol złożyli tzw. przysięgę strasburską (łac. Sacramenta Argentariae), zobowiązując się do wspólnej walki przeciwko Lotarowi, po czym obaj ruszyli do Akwizgranu, stolicy imperium. Lotar został zmuszony przyjąć warunki narzucone przez braci. Przez kolejny rok wszyscy trzej pertraktowali na temat podziału państwa.

Traktat z Verdun. Zalążek dzisiejszej Europy. Jak podzielono państwo po Karolu Wielkim?

