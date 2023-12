QUIZ: Postać zmyślona czy prawdziwa? Odróżnisz postaci historyczne?

Fikcja często miesza się z historycznymi faktami zwłaszcza w filmowych adaptacjach lub książkach. Czy wiesz, które postaci są wymysłami autorów, a które postaciami historycznymi? Nie dasz się złapać na niektóre z naszych podchwytliwych pytań?

QUIZ: Prawda czy fałsz? Poznasz te osoby?

QUIZ:

Czy ta osoba kiedykolwiek żyła? Odróżnisz postaci historyczne?

Więcej:

Słynni korsarze – pogromcy mórz

Piraci – niegdyś wywoływali strach, a od lat są inspiracją dla filmowych twórców. Życie najsłynniejszych korsarzy stanowi gotowy scenariusz na kinowy hit.

Piraci przez lata siali postrach na morzach całego świata. Do dzisiaj w niektórych rejonach piractwo wciąż stanowi problem (np. w Zatoce Adeńskiej). Biografie niektórych piratów nie byłyby tak znane, gdyby nie literatura i film. W ostatnich latach do popularyzacji tematu przyczyniła się z pewnością seria filmów „Piraci z Kraibów”, gdzie pojawiły się zresztą takie historyczne postaci jak Czarnobrody czy Cheng Shih.

Barbarossa (Hayreddin)

Turecki kaper Barbarossa był najsłynniejszym piratem, jaki grasował po Morzu Śródziemnym. Urodził się w 1478 roku na Lesbos. Miał jeszcze trzech starszych braci, którzy także byli piratami. Wraz z braćmi pływali pomiędzy wybrzeżem afrykańskim a europejskim napadając na przepływające statki. Bracia Barbarossa atakowali papieskie galery i hiszpańskie okręty wojenne. W 1518 roku Barbarossa zaoferował swoje usługi tureckiemu sułtanowi i przyjął przydomek Hayreddin. W 1532 roku został głównym dowódcą tureckiej floty. Atakował głównie okręty i statki hiszpańskie, czasem współpracując z Francją. Ostatnie lata spędził na lądzie. Osiadł w Stambule, gdzie zmarł w 1546 roku.

Sir Francis Drake

Francis Drake to jeden z najsłynniejszych korsarzy i podróżników. Królowa Elżbieta I Wielka mówiła o nim „mój pirat”. Drake był jedynym z licencjonowanych przez rząd angielski korsarzy upoważnionych do atakowania hiszpańskiej floty. Drake odbył swoją najsłynniejszą podróż w latach 1577-1580, stając się pierwszym angielskim żeglarzem, który opłynął kulę ziemską. Podczas tej słynnej podróży stracił cztery ze swoich pięciu statków, zabił podwładnego za rzekomy plan buntu, najechał hiszpańskie porty, a także zdobył hiszpański statek załadowany skarbami. Po powrocie z podróży dookoła świata zachwycona królowa Elżbieta natychmiast pasowała go na rycerz (podobno Drake był także jej kochankiem). Osiem lat później Francis Drake pomógł pokonać hiszpańską Armadę.

François l’Olonnais

François l’Olonnais był jednym z wielu korsarzy, którzy pływali po Morzu Karaibskim w połowie XVII wieku. Był to czas, kiedy na Karaibach pojawiało się wielu awanturników, którzy szukali łupów i przygód. L’Olonnai był jednym z nich. Trafił na Tortugę w połowie XVII wieku jako sługa tamtejszego gubernatora. Po zakończeniu służby rozpoczął „karierę” korsarza i rabusia. Wsławił się wyjątkową okrutnością. Podobno lubował się w rąbaniu swoich ofiar na kawałki oraz przyglądaniu się jak się duszą. Kiedy pewnego razu podejrzewał jednego z członków swojej załogi o zdradę wyciął mu serce żywcem. Zginął około 1669 roku, kiedy po tym, jak jego statek się rozbił, został zaatakowany przez miejscowych Indian (i ponoć zjedzony przez kanibali).

Czytaj też:

Piraci, władcy mórz. Ośmiu najsłynniejszych korsarzy

Więcej QUIZÓW:

Czytaj też:

QUIZ: Połącz datę z wydarzeniem. Nie pomylisz się?Czytaj też:

QUIZ: Najmniej znane stolice świataCzytaj też:

QUIZ: Koronowane małżonki. Czy dopasujesz wszystkie królewskie pary?