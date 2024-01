Zamachy stanu kojarzone są raczej z państwami trzeciego świata, jednakże dochodziło do nich także w krajach, które powszechnie uznawane były za „cywilizowane” i za odznaczające się wysokim stopniem kultury politycznej. Czy znasz te wydarzenia?

QUIZ: Zamachy, przewroty, junty, rewolucje

QUIZ:

Zamachy stanu, przewroty, junty. Jak w siłowy sposób przejmowano władzę?

Rzeźnik z Ugandy

Idi Amin urodził się w 1925 lub 1928 roku (dokładna data nie jest znana) w miejscowości Koboko w północno-zachodniej Ugandzie, będącej wówczas kolonią Wielkiej Brytanii. Uczęszczał do szkoły w Bombo, lecz uczył się słabo. Miał kłopoty z przyswojeniem sobie języka angielskiego. Szkołę opuścił, parając się różnymi fizycznymi pracami.

Mająco około 20-21 lat wstąpił do King's African Rifles (KAR), czyli brytyjskiej armii kolonialnej. Początkowo pracował jako kucharz, jednak szybko zwrócił na siebie uwagę wojskowych. Był wysoki (193 cm wzrostu) i dobrze zbudowany. Z kuchni został przeniesiony do oddziałów wysyłanych na front. Z rozkazu Brytyjczyków dławił m.in. powstanie Mau Mau w Kenii oraz walczył przeciwko somalijskim rebeliantom. Za swoją służbę awansowany został do stopnia porucznika (był to najwyższy stopień możliwy do uzyskania przez czarnych w KAR). Był drugim rdzennym Ugandyjczykiem, który dosłużył się oficerskiego stopnia.

W latach 50. i 60. Idi Amin dużo trenował, przede wszystkim rugby, pływanie oraz boks. Był mistrzem Ugandy w wadze półciężkiej w boksie.

Czytaj też:

Idi Amin. Śmieszny i przerażający rzeźnik Ugandy. Samozwańczy "ostatni król Szkocji"

Kiedy w 1962 roku Uganda uzyskała niepodległość, Idi Amin wciąż służył w armii. Pozostał w niej także po wyzwoleniu kraju. Jako major został mianowany dowódcą armii ugandyjskiej w 1965 roku, a pięć lat później – dowódcą wszystkich sił zbrojnych.

W 1965 roku Idi Amin oraz premier Milton Obote zostali oskarżeni o udział w procederze przemytu kości słoniowej oraz złota z Demokratycznej Republiki Konga do Ugandy. Wielu polityków zaczęło domagać się śledztwa. Wówczas Obote i Amin odpowiedzieli wyprzedzająco: obalili monarchię, usuwając z tronu króla i zarazem pierwszego prezydenta Mutesę II. Idi Amin przejął kontrolę nad armią, a Obote został wkrótce prezydentem kraju.

Współpraca dwóch ludzi o dyktatorskich zapędach trwała krótko. Obote czuł się zagrożony, gdyż Amin budował w armii swoje silne stronnictwo (do armii ugandyjskiej sprowadził np. wielu Sudańczyków, którzy byli wierni tylko jemu). Samemu Aminowi Obote także podobał się coraz mniej. To on pretendował do bycia władcą całej Ugandy. W 1969 roku Amin przeprowadził nieudany zamach na życie Miltona Obote. W odpowiedzi na ten czyn, Obote ogłosił degradację Amina i przejął kontrolę nad armią.

