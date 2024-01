Sposób na drobnicę

Rzeki przez tysiąclecia były najlepszym – a często jedynym – szlakiem komunikacyjnym i handlowym. Sprawa jest prosta: wóz konny o drewnianych kołach ma nośność ok. 500 kg i rozwija prędkość 30 kilometrów na… dobę. Przetransportowanie szlakiem lądowym dwóch tuzinów beczek z winem z Krakowa do Warszawy zajmowało dwa tygodnie i wymagało zatrudnienia 10 woźniców. Ten sam ładunek można było spławić Wisłą w jednej łodzi kontrolowanej przez dwóch ludzi w czasie dwukrotnie mniejszym.

Ludzie zauważyli to już dawno i dlatego najważniejszym szlakiem handlowym świata starożytnego było Morze Śródziemne. Morze jest jeszcze lepsze niż rzeka: mogą po nim pływać większe statki, przewożące większe ładunki, co daje większe zyski. Nic dziwnego, że to Fenicjanie wynaleźli pieniądze, to oni pierwsi opanowali światowy – wówczas śródziemnomorski – handel, a ich kontakty sięgały od Fenicji w Palestynie, przez Kartaginę, do Gibraltaru (być może nawet opłynęli Afrykę i dotarli do Ameryki).

Jednym z większych problemów w starożytnym handlu morskim było odpowiednie pakowanie wysyłanych za morze przedmiotów (jak widać, niewiele się zmieniło przez 3000 lat). Jako że największe zyski osiągano, handlując oliwą i winem, znaleziono odpowiednie rozwiązanie.