Nad grobem Gustáva Husáka

W połowie stycznia tego roku premier Słowacji Robert Fico złożył kwiaty na jednym z bratysławskich cmentarzy na grobie Gustáva Husáka, komunistycznego władcy Czechosłowacji w latach 1969–1989. W Polsce i w Czechach nazwisko Husáka kojarzy się jak najgorzej. To on przejął władzę po Alexandrze Dubčeku po zmiażdżeniu przez sowieckie czołgi Praskiej Wiosny” w latach 1968–1969. Husák był symbolem tzw. normalizacji, czyli aresztowań setek ludzi za wspieranie prób demokratycznych reform. To za jego czasów dziesiątki tysięcy ludzi pozostawało bez pracy, a jeśli już proponowano im jakieś zajęcie, to były to najmarniejsze posady. Zwolnieni z uczelni profesorowie musieli pracować jako palacze w kotłowniach lub jako czyściciele szyb.