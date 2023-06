Shiro Amakusa – młody samuraj Chrystusa, wódz Powstania Shimabara

Chrześcijaństwo przenikało do Japonii od XVI wieku wraz z wizytami kupców, głównie portugalskich i hiszpańskich. Do odległego kraju coraz częściej przybywali misjonarze, przede wszystkim franciszkanie oraz jezuici. Wielu lokalnych feudałów zainteresowało się przyniesioną przez Europejczyków religią. Niektórzy czynili to z wewnętrznego przekonania, inni traktując chrześcijaństwo jako przeciwwagę polityczną dla sekt buddyjskich. Chrześcijaństwo szczególnie przyjęło się w prowincji Shimabara, w której funkcjonowało założone przez jezuitów seminarium, gdzie spod przywiezionej z Europy prasy wychodziły kolejne spisane łaciną księgi liturgiczne oraz katechizmy przybliżające neofitom treść ich nowej wiary za pomocą sylabariusza katakana.

Niestety sytuacja tamtejszych chrześcijan zaczęła zmieniać się dramatycznie z początkiem XVII wieku, po zjednoczeniu Japonii. Prowadzących działalność misyjną w Nagasaki księży wygnano, a wiernym przykazano wrócić do religii buddyjskiej. Ówczesny władca Shimabary, Michał Arima szybko wyczuł, skąd wieje wiatr i wyrzekł się odziedziczonej po przodkach katolickiej wiary stając się japońskim do szpiku kości Arimą Naozumi. By wykazać pełne oddanie szogunatowi i gorliwość w wypełnianiu jego rozkazów, natychmiast po dokonaniu apostazji rozpoczął srogie prześladowania niedawnych braci w wierze. Przeniesienie Arimy do innego lenna nie poprawiło sytuacji. Wręcz przeciwnie – gdy w Shimabara władzę objęli feudałowe z rodu Matsukura, prześladowania chrześcijan jeszcze bardziej się wzmogły. Na miejscową ludność nałożono także drakońskie podatki. Ważną rolę w szerzeniu się nastrojów rebelianckich odegrali także roninowie, czyli pozbawieni pensji, bezpańscy samurajowie.

Shiro Amakusa i początek rebelii

Z końcem 1637 roku Shimabara przypominała beczkę prochu. Po prowincji zaczęły krążyć plotki o „Bożym Posłańcu”, który miał wyzwolić prześladowanych chrześcijan. Odnosiły się one do 16-letniego wówczas Shiro Amakusy, syna ronina, który po zakończonej edukacji w Nagasaki i przyjęciu tam chrześcijaństwa, wrócił w rodzinne strony i rozpoczął wędrówkę po prowincji, nauczając religii. Ponieważ odznaczał się niewiarygodną charyzmą, a jednocześnie cechował się głęboką pobożnością, miejscowa ludność szybko zaczęła wierzyć, że ów chłopak jest zdolny czynić cuda. Choć dzisiejsze wizerunki przedstawiają Shiro jako młodzieńca odzianego w eklektyczne połączenie ubiorów japońskich i europejskich, to z zachowanych relacji pisemnych wiadomo, że występował on w stroju całkowicie japońskim – tyle że śnieżnobiałym, w dłoni dzierżąc nie broń, lecz charakterystyczną dla kapłanów shinto drewnianą różdżkę obowiązaną papierowymi wstążkami.

Jego wizerunek był zatem osadzony głęboko w tradycji japońskiej. W przeciwieństwie do niesionego za nim sztandaru. Ten bowiem, choć wykonany przez Japończyka – katolickiego kaznodzieję i malarza religijnych obrazów Yamadę Emonsaku – był w pełni europejski i chrześcijański, zarówno z wyglądu jak i wyrażanej przezeń treści. Na chorągwi widniała bowiem wynurzająca się z kielicha eucharystia, zaś po bokach naczynia klęczeli aniołowie. Całość została podpisana hasłem w języku łacińskim: „Niechaj będzie pochwalony Najświętszy Sakrament”.

Młodziutki Shiro nie zawiódł pokładanych w nim nadziei i pod swym sztandarem zaczął gromadzić armię powstańców – łącznie około 20 tysięcy ludzi (walczyły także kobiety). Początkowo szogunat zlekceważył armię chrześcijańskich chłopów. Wysłał przeciwko nim liczący 3 tysiące żołnierzy oddział samurajów, przekonany, że łatwo zgniecie buntowników. Przeliczył się. 27 grudnia 1637 roku, powstańcy pod wodzą Shiro roznieśli samurajów, zdobyli także kilka magazynów żywności. Wówczas szogunat skierował przeciw rebeliantom ponad 100-tysięczną armię rządową. Powstańcy zabarykadowali się w zamku Hara i stawiali opór tak dzielnie, że shogun Tokugawa Iemitsu wynajął Holendrów z placówki Kompanii Wschodnioindyjskiej w Hirado do ostrzału zamku z morza. Na próżno.

Zdrada i krwawy koniec

Momentem przełomowym okazała się zdrada Yamady Emonsaku (tego samego, który wykonał sztandar). To on przekazał szogunatowi informacje o kończących się zapasach amunicji i żywności. Wojska rządowe 15 kwietnia 1638 roku przypuściły generalny szturm i podpaliły zamek. Rozpoczęła się rzeź obrońców. Tych, którzy wpadli w ręce żołnierzy przez dwa dni masakrowano na polach wokół zamku. Ich ciała zakopano później w tamtym miejscu. Zginął także Shiro Amakusa. Jego głowę zabrano zaś do Nagasaki, gdzie, chcąc przerazić innych buntowników, wystawiono ją na pokaz. Po stłumieniu rebelii szogunat przystąpił do krwawej rozprawy z pozostałymi jeszcze na terenie prowincji chrześcijanami. Uszczelniono jeszcze bardziej Japonię i odizolowano ją od kontaktów z Europą. Nieliczni chrześcijanie zeszli do podziemi. Udało im się przetrwać w ukryciu aż do ponownego otwarcia się kraju na świat w XIX wieku.

