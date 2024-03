QUIZ: Kultowe dobranocki. Pamiętasz je nadal?

Dzieje opowiadania bajek dzieciom przed snem to także wielowiekowa tradycja, zwyczaj przekazywany z pokolenia na pokolenie.

Dobranocka był to krótki program emitowany wieczorem, skierowany specjalnie dla dzieci. Wieczorynki powstały w krajach bloku wschodniego, gdzie – w przeciwieństwie do państw kapitalistycznych – nie istniały kanały lub tematyczne pasma dedykowane dzieciom. Wieczorynka/dobranocka była więc przez długi czas jedynym (czy jednym z nielicznych) programów w telewizji skierowanym specjalnie do najmłodszych widzów.

Ostatnia wieczorynka została wyemitowana na antenie Telewizji Polskiej 30 sierpnia 2013 roku. Później, przez jakiś czas, wieczorynkę można było obejrzeć jeszcze na antenie TVP Kultura. W kolejnych miesiącach z emisji zrezygnowano. W 2014 roku TVP rozpoczęła nadawanie kanału w całości poświęconego dzieciom – TVP ABC.

„Zakazane piosenki” to pierwszy polski film pełnometrażowy, który powstał po II wojnie światowej. W sumie nakręcono dwie wersje filmu, gdyż pierwsza nie spodobała się wielu krytykom. Dlaczego?

„Zakazane piosenki” w reżyserii Leonarda Buczkowskiego, według scenariusza Ludwika Starskiego, to jeden z najbardziej znanych polskich filmów wszech czasów. Powstał krótko po wojnie. Sceny plenerowe kręcono na ulicach zrujnowanej po II wojnie Warszawy, zaś pozostałe fragmenty w Łodzi. W filmie wystąpili ludzie, którzy przeżyli okupację. Udział w „Zakazanych piosenkach”, który to film niektórzy uznali za zbyt lekki i mało poważny wobec tragedii wojny, był dla niektórych swoistym katharsis po traumach, jakie przeszli. Podobne odczucia miało też wielu widzów.

W filmie „Zakazane piosenki” w głównych rolach wystąpili Danuta Szaflarska (jako Halina Tokarska) i Jerzy Duszyński (jako jej brat, Roman Tokarski). Akcja filmu rozgrywa się pomiędzy 1939 a 1945 rokiem. Bohaterowie wspominają czas okupacji, swoją działalność w polskim Podziemiu, udział w akcjach bojowych (w czasie jednej z akcji zginął Ryszard, ukochany Haliny), Powstanie Warszawskie, zdradę niemieckiej konfidentki czy ukrywających się Żydów. Film ma charakter ballady, w której bohaterowie wspominają oraz śpiewają piosenki, które towarzyszyły im w różnych chwilach niemieckiej okupacji, także w sytuacjach dnia codziennego.

