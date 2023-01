QUIZ: Władysław Jagiełło. Ile prawdy o Jagielle pokazuje "Korona królów"?

Władysław Jagiełło, przyszły król Polski i wielki książę litewski, urodził się w 1352 lub 1362 roku. Pochodzący z Litwy Jogaila, który na chrzcie przyjął imię Władysław, został mężem polskiego króla, Jadwigi Andegaweńskiej i zasiadł na polskim tronie. Władysław Jagiełło jest jednym z najdłużej panujących polskich monarchów. Miał cztery żony, doczekał się kilkorga dzieci. Na czas jego panowania przypadła wielka wojna z Zakonem Krzyżackim oraz najbardziej znany jej epizod – bitwa pod Grunwaldem.

QUIZ: Władysław Jagiełło. Co wiesz o pierwszym z Jagiellonów?

Kim była Anna Cylejska?

Anna Cylejska urodziła się pod koniec 1380 lub na początku 1381 roku w Celje (obecnie Słowenia). Miała piastowskie korzenie: jej matką była Anna Kazimierzówna, córka króla Polski Kazimierza Wielkiego i jego czwartej żony Jadwigi Żagańskiej. Ojcem Anny Cylejskiej był hrabia Wilhelm von Cilli, który poślubił swą żonę w 1380 roku.

Pierwsze lata życia Anna spędziła w Celje. Kiedy w 1392 roku zmarł Wilhelm von Cilli, matka Anny wyszła za mąż za Ulryka von Teck z Wirtembergii. Anna Cylejska trafiła wówczas pod opiekę kuzyna swojego ojca, Hermana II von Cilli i wychowywała się na jego dworze.

Tymczasem w 1399 roku, po urodzeniu córeczki, zmarła królowa Polski, Jadwiga Andegaweńska. Krótko przed śmiercią miała wyrazić życzenie, aby jej mąż Władysław po jej śmierci pojął za żonę właśnie Anne Cylejską, w której żyłach płynęła piastowska krew. Czy faktycznie to Jadwiga „namaściła” Annę na kolejną polską królową? Nie ma co do tego pewności, faktem jest jednak, że w 1400 roku do Celje wyruszyło polskie poselstwo, które miało zaproponować opiekunowi Anny małżeństwo z polskim królem Władysławem Jagiełłą.

Jeśli nawet związek Anny i Władysława nie został zainspirowany przez Jadwigę, to był bardzo dobrym posunięciem polskiego dworu. Władysław Jagiełło wciąż uważany był trochę za „obcego” na polskim tronie. Koronę zyskał przecież dzięki małżeństwu z Jadwigą, która, choć pochodziła z Węgier, była prawnuczką Władysława Łokietka. Legitymizacja władzy Jagiełły w Polsce mogła zostać więc umocniona poprzez kolejne małżeństwo z inną Piastówną.

Anna Cylejska. Kim była druga żona Władysława Jagiełły?

