Uśmiechnięta Madonna. Niezwykła figura z Wiślicy ma ponad 800 lat

Madonna Łokietkowa to jedna z najbardziej niezwykłych figur ukazujących Matkę Bożą z Dzieciątkiem. Zarówno Maryja, jak mały Pan Jezus są uśmiechnięci. To bardzo nietypowy sposób ukazania Boga i Jego Matki. Takich „uśmiechniętych” przedstawień jest zaledwie kilka na całym świecie.

Madonna z Wiślicy

Madonna Łokietkowa jest figurą romańską, choć widać w niej już wpływy sztuki wczesnogotyckiej. Płaskorzeźba Madonny z Dzieciątkiem znajduje się z bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wiślicy. Nie wiadomo dokładnie, jak wiele lat ma figura, lecz z pewnością więcej, niż 800. Przez tyle wieków figura Madonny z Wiślicy otoczona jest kultem. Modliło się przy niej wielu polskich książąt i królów.

Do Wiślicy płaskorzeźba została sprowadzona pod koniec XIII wieku (choć tradycja mówi, że nastąpiło to nawet 300 lat wcześniej). Przed obliczem Madonny modlił się Władysław Łokietek, który w czasie walk o Kraków i zjednoczenie polskich ziem, przebywał w Wiślicy. Według przekazów miał wówczas prosić Matkę Bożą o radę i pomoc. Pewnego dnia, w czasie czuwania, usłyszał od Maryi: „Władysławie, wstań, nie bój się, ja będę ci towarzyszyć, idź z tą siłą i zwyciężaj”. Po tym wydarzeniu książę Władysław ruszył do dalszej walki. Ostatecznie zaś zjednoczył wiele ziem i zyskał królewską koronę, budując podwaliny pod przyszłą potęgę Polski i rządy swego syna Kazimierza Wielkiego.

Władysław Łokietek nie zapomniał komu zawdzięczał swoje sukcesy. W kolejnych latach wracał do wiślickiej Madonny, aby powierzać Jej swoje sprawy i troski. Po nim czynili to kolejni władcy.

Wiślica

Wiślica była ważnym ośrodkiem religijnym od zarania państwa polskiego. Już w X wieku władcy plemienia Wiślan, którzy na terenie Wiślicy mieli gród, przyjęli chrzest. Po zjednoczeniu części dzisiejszych ziem polskich przez księcia Polan, w Wiślicy wybudowano także kościół (jego pozostałości odkryto w 1958 roku w czasie badań archeologicznych).

Czasy świetności Wiślicy przypadają na okres rządów księcia Kazimierza Sprawiedliwego. Powstały tam wtedy liczne budowle, w tym kolegiata i zamek. Pomyślny rozwój Wiślicy trwał aż do pierwszej połowy XIII wieku i najazdu mongolskiego na Polskę. Ponowny rozkwit Wiślica przeżywała za panowania królów Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego.

W Wiślicy w 1347 roku Kazimierz Wielki wydał statuty wiślickie, które były jednymi z pierwszych w Polsce regulacji prawnych. 20 lat wcześniej, w 1326 roku Wiślica otrzymała prawa miejskie. Wzniesiono wówczas mury obronne, rozbudowano zamek, a także, w latach 1352-1370, wybudowano nową świątynię – kolegiatę pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Jej upiększeniem zajął się z kolei jeden z następnych władców, Władysław Jagiełło. On także, wraz z małżonką królową Jadwigą często odwiedzali Wiślicę oraz modlili się przed słynną już wówczas w całej Polsce, uśmiechniętą figurą Matki Bożej z Dzieciątkiem.

Wiślicka świątynia uległa z biegiem lat wielu modernizacjom. Przebudowywano ją m.in. w XVI i XIX wieku. W wyniku dużych zniszczeń po I wojnie światowej renowacją kolegiaty zajmował się rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, prof. Adolf Szyszko-Bohusz. W 1966 roku Wiślica była jednym z najważniejszych miejsc na mapie obchodów tysiąclecia chrztu Polski. W tym samym roku, 17 sierpnia, prymas Stefan Wyszyński, przy udziale Karola Wojtyły, dokonał koronacji Madonny Łokietkowej. Do Wiślicy wiele razy wracał później kardynał Wyszyński oraz przyszły papież Jan Paweł II.

