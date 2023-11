QUIZ: Kazimierz III Wielki. Co wiesz o największym z polskich monarchów?

Kazimierz III Wielki był synem Władysława Łokietka i Jadwigi Kaliskiej. Niestety, pomimo posiadania czterech żon, nie zostawił po sobie męskiego potomka. Kto wie, jak potoczyłyby się losy Polski, gdyby na tronie w Krakowie zasiadł kolejny Piast. 5 listopada minęła kolejna rocznica śmierci wybitnego monarchy.

QUIZ: Kazimierz Wielki. Czy znasz jego panowanie?

QUIZ:

Kazimierz III Wielki. Czy był największym z polskich monarchów?

Żony Piastów

Bolesław Chrobry miał najprawdopodobniej cztery żony. O dwóch pierwszych nie wiadomo nic pewnego

Córka Rykdaga

Pierwszą żoną Chrobrego była córka margrabiego Miśni, Rykdaga. Nie wiadomo jak miała na imię. Małżeństwo to pozostało bezdzietne i trwało krótko.

Karolda

Drugą żoną Bolesława Chrobrego była pochodząca z Węgier kobieta o imieniu Karolda (według Jana Długosza – Judyta). Być może była ona córką władcy Węgier, Gejzy. Z tego małżeństwa pochodził pierwszy syn Chrobrego, Bezprym. Małżeństwo zostało unieważnione niedługo później, prawdopodobnie z powodu pogorszenia relacji Polski z Węgrami.

Emnilda

Emnilda to trzecia żona Chrobrego. Pochodziła z Łużyc lub Milska. Ślub z nią odbył się w 987 roku. Według relacji Thietmara i Galla Anonima, Emnilda i Bolesław darzyli się szczerym uczuciem, a królowa miała wpływ (i to pozytywny) na męża, a także mogła wypowiadać się – i czyniła to chętnie – w sprawach państwowych. Przez dziejopisów ukazana została w sposób niezwykle pozytywny. Emnilda i Bolesław Chrobry mieli pięcioro dzieci. W kolejności: nieznaną z imienia córkę, Regelindę, Mieszka II Lamberta, nieznaną z imienia córkę i syna Otto. Choć Bolesław miał jeszcze starszego syna Bezpryma z poprzedniego małżeństwa, pozbawił go prawa do tronu, a swym dziedzicem uczynił Mieszka II. Emnilda zmarła pod koniec 1016 roku.

Oda Miśnieńska

Oda była córką Ekkeharda, margrabiego Miśni. Jej ślub z Bolesławem Chrobrym odbył się 3 lutego 1018 roku w okresie Wielkiego Postu. Związek z Odą miał być dla księcia Bolesława gwarancją zawartych wcześniej układów w Budziszynie, który kończył wojnę z Niemcami. Z małżeństwa z Odą narodziła się jedna córka, Matylda (została prawdopodobnie żoną księcia Szwabii Ottona ze Schweinfurtu). Oda Miśnieńska była najpewniej pierwszą polską królową.

Skandaliczne, pobożne, zaangażowane w politykę. Żony Piastów – od Mieszka do Kazimierza Wielkiego

