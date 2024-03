Niech w święto radosne! Historia Sekwencji Wielkanocnej

„Victimae paschali laudes” to łacińska sekwencja, którą wykonuje się przed Alleluja w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. W Polsce sekwencja ta znana jest także jako „Sekwencja Wielkanocna”, „Niech w święto radosne”, „Ofiarujmy chwałę w wierze”, „Hostię Świętą Paschy dziwnej”.

Sekwencja

Sekwencje to kompozycje wokalne zbliżone do hymnu. Nie wiadomo, kiedy powstawać zaczęły tego typu utwory, lecz przypuszcza się, że nastąpiło to na przełomie IX i X wieku, a ich twórcą mógł być błogosławiony Notker Balbulus (Jąkała), mnich z opactwa Sankt Gallen. Najstarsza polska sekwencja, choć jej twórca pozostanie już pewnie na zawsze anonimowy, pochodzi z 1090 roku i opowiada o życiu świętego Wojciecha.

Autor sekwencji „Victimae paschali laudes” nie jest dokładnie znany. Jako twórcę słów podaje się kilka osób. Najczęściej mówi się, iż był to Wipo (Wipon) z Burgundii, żyjący na początku XI wieku kronikarz i prezbiter cesarza Konrada II. Prócz niego jako autorów sekwencji wymienia się też wspomnianego błogosławionego Notkera Balbulusa żyjącego na przełomie IX i X wieku kompozytora i poetę, króla Francji Roberta II Pobożnego żyjącego na przełomie X i XI wieku lub Adama z Saint Victor, żyjącego na początku XII wieku poetę.

„Victimae paschali laudes” to jedna z czterech średniowiecznych sekwencji, które wymienione zostały w klasycznym rycie rzymskim (Missale Romanum), który opublikowany został wraz z konstytucją apostolską papieża Piusa V „Quo primum” w 1570 roku, po soborze trydenckim, który obradował w latach 1545-1563. Wówczas zrezygnowano jednak z jednej ze zwrotek sekwencji (zaczynającej się od słów „Credendum est”) ze względu na jej negatywny wydźwięk wobec Żydów.

Melodię do „Victimae paschali laudes” tworzyło wielu kompozytorów, m.in.: Antoine Busnois, Orlando di Lasso, Adrian Willaert i Giovanni Pierluigi da Palestrina. W Polsce sekwencja była śpiewana po łacinie do 1966 roku. W języku polskim wykonano ją po raz pierwszy w 1966 roku z okazji 1000. rocznicy chrztu Mieszka I.

Poniżej prezentujemy słowa sekwencji w oryginale (po łacinie) oraz we współczenym tłumaczeniu na język polski, a także przykładowe wykonanie „Victimae paschali laudes” po polsku.

Victimae paschali laudes

immolent Christiani.

Agnus redemit oves:

Christus innocens Patri

reconciliavit

peccatores.

Mors et vita duello

conflixere mirando:

dux vitae mortuus

regnat vivus.

Dic nobis Maria,

quid vidisti in via?

Sepulcrum Christi viventis:

et gloriam vidi resurgentis.

Angelicos testes,

sudarium, et vestes.

Surrexit Christus spes mea:

praecedet suos in Galilaeam.

[Credendum est magis soli

Mariae veraci

quam Judaeorum

turbae fallaci.]

Scimus Christum surrexisse

a mortuis vere:

tu nobis, victor Rex,

miserere.

Amen. Alleluia.

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary

składają jej wierni uwielbień swych dary.

Odkupił swe owce Baranek bez skazy,

pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,

choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

Maryjo , ty powiedz, coś w drodze widziała?

jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

Żywego już Pana widziałam grób pusty

i świadków anielskich i odzież, i chusty.

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,

a miejscem spotkania będzie Galilea

[Słuszniej wierzyć Marii, świętej, białej głowie,

niż temu co plotą fałszywi Żydowie.]

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,

o Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy!

