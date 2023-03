Uśmiechnięty mały sfinks. Nowe odkrycie zauroczyło wielbicieli starożytności

Rzeźba sfinksa ze świątyni Hathor to być może wizerunek cesarza Klaudiusza. W sztuce starożytnego Egiptu rzadko spotyka się uśmiechnięte postaci, dlatego niewielki sfinks tym bardziej intryguje badaczy.

Uśmiechnięty cesarz

Świątynia Hathor, która znajduje się w kompleksie świątynnym Dendera w prowincji Qena, położona jest około 450 kilometrów na południe od Kairu. Jest to jedno z najlepiej zachowanych starożytnych miejsc w Egipcie. Świątynia Hathor została zbudowana w czasach dynastii Ptolemeuszy, która rządziła Egiptem od 305 roku p.n.e. do 30 roku n.e. Było to ważne miejsce pielgrzymek dla mieszkańców Egiptu.

Na rzeźbę sfinksa w świątyni Hathor natrafili egipscy archeolodzy. Wykopaliska prowadzone były m.in. przez doktora Mamdouha El Damaty, byłego ministra starożytności i profesora archeologii na Uniwersytecie Ain Shams w Kairze. Oprócz sfinksa natrafiono ponadto na kamienną płytę (stelę) zapisaną pismem demotycznym oraz hieroglifami. Z komunikatu prasowego egipskiego Ministerstwa Turystyki i Starożytności wynika, że po pełnym rozszyfrowaniu, stela może ujawnić tożsamość wyrzeźbionego władcy. Już teraz przypuszcza się jednak, że chodzi o cesarza Klaudiusza.

Klaudiusz panował od 41 do 54 roku n.e. (żył w latach 10 p.n.e. do 54 n.e.). Jako faraon Klaudiusz przyjął tytuł „Tyberiusz Klaudiusz, cesarz i władca władców, ukochany Izydy i Ptaha, silny byk stabilnego księżyca na horyzoncie”.

Uśmiechnięty, malutki sfinks (w porównaniu do 20-metrowego Wielkiego Sfinksa z Gizy) ukazany został w Nemes, czyli w królewskim nakryciu głowy faraonów. Nad jego czołem znajduje się Ureusz, czyli egipska kobra, symbol suwerenności i boskiej władzy.

­– Posąg jest naprawdę piękny, jego twarz charakteryzuje się królewskimi rysami, które są dość dokładnie przedstawione. Ślady uśmiechu można zobaczyć na krawędziach jego ust, które mają dołeczki po obu stronach. Na twarzy widać jeszcze ślady barwy żółtej oraz czerwonej – mówił El Damaty.

W ostatnich miesiącach w Egipcie dokonano kilku spektakularnych odkryć, głównie w Sakkarze, Gizie i Luksorze. Niedawno egipskie ministerstwo starożytności ogłosiło odnalezienie ukrytego przejścia (tunelu) wewnątrz Wielkiej Piramidy Cheopsa w Gizie, które być może prowadzi do (wciąż nieznalezionej) komory grobowej faraona Cheopsa.

