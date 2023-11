Starożytny Rzym na wyciągnięcie ręki. Ciekawy projekt archeologów

Być może nie każdy zdaje sobie sprawę, patrząc na pozostałości po starożytnych budowlach, jak kolorowe były greckie czy rzymskie miasta. Oglądając budynki i rzeźby w odcieniach bieli, szarości czy beżu, trudno wyobrazić sobie, że przed wiekami były one pokryte różnokolorową farbą. W połączeniu z roślinnością, sadzawkami i licznymi fontannami musiały prezentować się niezwykle idyllicznie.

Rzym w okularach VR

Grupa amerykańskich archeologów, historyków, grafików komputerowych i specjalistów od wirtualnej rzeczywistości pod kierunkiem dr. Bernarda Frischera stworzyła ciekawy projekt pod nazwą Rome Reborn. Naukowcy, a zarazem pasjonaci starożytności, stworzyli cyfrową rekonstrukcję miast starożytnego Rzymu. Wirtualna podróż pozwala spojrzeć na dawny świat z lotu ptaka i daje możliwość „szybowania” nad znanymi dziś zabytkami. Takiej podróży towarzyszy wykład, w czasie którego dowiadujemy się o dziejach danego miasta, czasie budowy konkretnych monumentów i sposobie ich wykonania.

Fischer pracuje nad popularyzacją dawnych dziejów od 1996 roku. „Rome Reborn to kulminacja ponad dwudziestu siedmiu lat wspólnej, międzynarodowej pracy nad wykorzystaniem narzędzi cyfrowych do badania historii kultury i ożywiania jej”. – mówił naukowiec.

Projekt amerykańskich historyków skierowany był początkowo przede wszystkich dla uczniów i studentów, których poprzez VR chciano zachęcić do sięgnięcia po dzieje świata starożytnego, lecz zyskał grono sympatyków także wśród starszych odbiorców.

Zaprezentowana przez zespół Fischera wizja miasta ukazuje najbardziej prawdopodobny wygląd Rzymu około 320 roku n.e., czyli, jak się przypuszcza w czasach największej świetności i rozwoju architektonicznego. Jak czytamy na stronie projektu: „Ta rekonstrukcja miejskiego krajobrazu starożytnego Rzymu jest oparta na dostępnych, choć fragmentarycznych danych historycznych. W miarę pojawiania się nowych ustaleń i interpretacji tych dowodów zespół Flyover Zone będzie aktualizował Rome Reborn”.

Rzymskie zabytki poza Włochami?

Gdzie, oprócz Italii, szukać pozostałości po imponującej rzymskiej kulturze? Oto kilka pomysłów:

Świątynia Augusta w Puli, Chorwacja

Świątynia Augusta znajduje się w mieście Pula w Chorwacji. W czasach rzymskich nazywana była „Pietas Iulia”. Poświęcona została pierwszemu cesarzowi rzymskiemu Oktawianowi Augustowi. Została zbudowana prawdopodobnie za życia cesarza między 27 rokiem p.n.e. a jego śmiercią w 14 roku n.e. Świątynia mierzy około 8 na 17 metrów i ma 14 metrów wysokości. Posiada bogato zdobiony fryz. Wzniesiona została na kolumnach w stylu korynckim. Świątynia była częścią układu składającego się z trzech świątyń. Świątynia Augusta stała po lewej stronie świątyni centralnej, a podobna do niej świątynia bogini Diany stała po drugiej stronie świątyni głównej.

W czasach bizantyńskich świątynia została przekształcona w kościół, co przyczyniło się do jej przetrwania do czasów współczesnych. Później wykorzystywano ją jako spichlerz.

Mury obronne w Lugo, Hiszpania

Mury obronne w Lugo to świetnie zachowane mury obronne z czasów rzymskich. Fortyfikacja zbudowana została około 263-276 roku p.n.e. w celu obrony miasta Lucus Augusti (dzisiejsze Lugo) przed miejscowymi plemionami i najazdami germańskich najeźdźców. Łączna długość zachowanych murów to aż 2 kilometry. Są one wysokie na 8-12 metrów i grube na 4 metry. Do współczesności zachowało się ponadto 80 wież i 5 bram. Najlepiej zachowane oryginalne bramy to Porta Falsa i Porta Miña. Ta ostatnia ma nadal oryginalny sklepiony łuk.

Maison Carrée w Nimes, Francja

Maison Carrée to świątynia znajdująca się w Nimes we Francji. Jest to jedna z najlepiej zachowanych rzymskich świątyń na świecie. Budowla powstała około 4-7 roku n.e. Poświęcona została Gajuszowi oraz Lucjuszowi Cezarowi, wnukom Oktawiana Augusta. Świątynia posiada głęboki portyk oparty na sześciu kolumnach w styku korynckim. Wzniesiona na niemal trzymetrowym podium, ma 26 metrów długości i 13 metrów szerokości. Duże drzwi prowadzą do stosunkowo małego i pozbawionego okien wnętrza, w którym pierwotnie mieściła się świątynia.

