Święty Patryk. Dlaczego postanowił nawrócić Irlandczyków?

Święty Patryk to święty szczególnie popularny w Irlandii, a z racji tysięcy irlandzkich migrantów, którzy na przestrzeni wieków wyjechali ze swego kraju w różne części świata, popularny stał się także w innych państwach. Patryk, wedle tradycji, to człowiek, który do Irlandii przywiódł chrześcijaństwo. Jego symbolem jest shamrock, czyli trójlistna koniczyna. Święty Patryk zmarł 17 marca 461 roku w Downpatrick

Misjonarz Patryk

Święty Patryk, a właściwie Magonus Sucatus Patricius, urodził się około 385 roku na Wyspach Brytyjskich (prawdopodobnie w Szkocji) w zamożnej chrześcijańskiej rodzinie posiadające obywatelstwo rzymskie. W wieku 16 lat Patryk został porwany przez Irów. Trafił do Irlandii, gdzie został sprzedany do niewoli. Przez następnych sześć lat pracował jako pasterz w Irlandii. W tym czasie, według jego relacji, jedyną jego pociechą była religia. W najcięższych momentach zwracał się poprzez modlitwę do Boga.

Pewnej nocy, idąc za głosem, który usłyszał, postanowił uciec z niewoli. Udało mu się wówczas wrócić do Brytanii, gdzie spotkał się z rodziną. Powrót do domu nie sprawił jednak, że Patryk zaznał spokoju. Nurtowała go bowiem myśl, że powinien powrócić do Irlandii, aby nieść Irlandczykom wiarę chrześcijańską.

Niedługo później Patryk wstąpił do klasztoru w Saint-Honorat. Po jakimś czasie, po nieudanej misji do Irlandii misjonarza Palladiusza, to Patryk został wybrany jego następcą. Już jako biskup, wraz z towarzyszami, Auksyliuszem i Iserninusem, wyruszył do Irlandii. Dotarł tam w 433 roku.

Święty Patryk nawrócił tysiące Irlandczyków i wybudował wiele kościołów na całej wyspie. Po niemal 30 latach ewangelizacji, życia w ubóstwie, nauczania, podróżowania i niestrudzonej pracy, święty Patryk zmarł (prawdopodobnie) 17 marca 461 roku w Saul, gdzie zbudował swój pierwszy kościół (podaje się również, że Patryk zmarł pomiędzy 457 a 492 rokiem). Został pochowany w Dún Legthglaisse.

Dzień Świętego Patryka

Po śmierci wokół świetego Patryka narosło wiele legend. Ogłoszono go patronem Irlandii. Opowiadano, że tłumacząc ludziom, czym jest tajemnica Trójcy Świętej używał trzylistnej koniczyny, która – pomimo, że ma trzy listki – jest tak naprawdę jednością. W sztuce często przedstawiany jest jako człowiek depczący węże. Zgodnie z legendą to właśnie Patryk sprawił, że gady te uciekły do morza. W ten sposób uwolnił od węży wyspę.

Od wieków Irlandczycy obchodzą dzień śmierci świętego Patryka jako święto religijne, uczęszczając rano do kościoła, a popołudniami świętując na festynach i przyjęciach.

Pierwsza parada z okazji Dnia Świętego Patryka odbyła się jednak nie w Irlandii, ale w Ameryce, 17 marca 1737 roku, gdzie mieszkało wielu irlandzkich emigrantów. Obecnie parady odbywają się w wielu miejscach na świecie – wszędzie, gdzie mieszkają Irlandczycy. Uczestnicy uroczystości ubierają się na zielono, do klap marynarek przypinają zielone koniczyny, a toasty wznoszą kuflami piwa oraz obowiązkową szklanką whiskey. Narodową irlandzką potrawą przyrządzaną z okazji Dnia Świętego Patryka jest peklowana wołowina z kapustą.

